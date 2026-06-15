Сможет ли Бублик пройти первый круг в Галле?

прогноз на матч первого круга турнира в Галле, ставка за 2.01

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи в первом круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

Беллуччи

Маттиа пробился в основную сетку через квалификацию. В отборочных матчах его соперниками были представитель Казахстана Михаил Кукушкин и австралиец Алекс Болт.

На прошлой неделе, прежде чем сыграть в квалификации «пятисотника» в Галле, Беллуччи дошел до четвертьфинала в Штутгарте.

На этом турнире Беллуччи обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину и немца Янника Ханфмана, после чего уступил американцу Тейлору Фрицу (5:7, 7:5, 7:5).

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В этом году Беллуччи провел уже 42 матча. На этом отрезке у него 23 победы и 19 поражений.

На уровне основного тура его лучшим результатом в текущем сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Риме.

Бублик

Саша — действующий чемпион турнира в Галле.

В прошлом году его соперниками на немецком «пятисотнике» были Александр Мюллер, Янник Синнер, Томаш Махач, Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Как и Беллуччи, Бублик на прошлой неделе тоже играл в Штутгарте.

Прежде чем проиграть в полуфинале Фрицу, он выиграл у Яна-Леннарда Штруффа и Джованни Мпетши-Перрикара.

Бублик провел 36 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 21 победа и 15 поражений.

На уровне ATP 500 его лучшим результатом в этом году пока остается выход в полуфинал турнира в Роттердаме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить за 3.24, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: вероятно, Бублик все же обыграет итальянца, но при этом почти нет сомнений, что ему не удастся легко подтвердить статус фаворита — соперник точно способен создать интригу.

2.01 Победа Бублика + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Беллуччи — Бублик принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Рекомендуемая ставка: победа Бублика + тотал геймов больше 20,5 за 2.01.