прогноз на матч первого круга турнира в Галле, ставка за 1.93

Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Итана Куинна в первом круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

Хачанов

Карен пока не провел ни одного матча на траве.

В отличие от прошлого сезона, на этот раз российский теннисист решил не играть в Хертогенбосе.

Свой предыдущий матч Хачанов провел в конце мая, когда проиграл нидерландцу Йесперу де Йонгу в третьем круге Ролан Гаррос.

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Хачанова провел 27 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 14 побед и 13 поражений.

При этом после «пятисотника» в Барселоне 30-летний россиянин пока ни разу не проигрывал в стартовом матче.

В прошлом году Карен успешно провел серию турниров на траве. Сначала он дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Галле, а потом до четвертьфинала на Уимблдоне.

Куинн

Итан провел свой предыдущий матч в конце мая, когда проиграл аргентинцу Франсиско Комесане в первом круге Ролан Гаррос.

Текущая серия поражений американца составляет четыре матча.

В начале мая Куинн проиграл Алехандро Табило в полуфинале «челленджера» в Экс-ан-Провансе, после чего не прошел первый круг в Риме и Гамбурге, уступив Пабло Льямасу Руису и Томми Полу.

Среди лучших результатов Куинна в этом году — выход в третий круг Australian Open и на «Мастерсе» в Майами.

В прошлом году Куинн выиграл четыре из семи матчей на траве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.42, победу Куинна букмекеры предлагают за 2.85.

Прогноз: в конце прошлого сезона Карен разгромил американца на «Мастерсе» в Париже со счетом 6:1, 6:1. В предстоящем матче американец возьмет больше двух геймов, но, вероятно, он снова проиграет российскому теннисисту.

1.93 Победа Хачанова + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Хачанов — Куинн принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал геймов больше 20,5 за 1.93.