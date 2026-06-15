прогноз на матч первого круга турнира в Галле, ставка за 1.92

Итальянец Флавио Коболли сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 15 июня, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Коболли

Флавио пока ни разу не играл на траве в этом сезоне.

На прошлой неделе итальянский теннисист восстанавливался и приходил в себя после успешного выступления на Ролан Гаррос.

Коболли дошел до финала французского «Шлема», благодаря чему дебютировал в топ-10. В решающем матче 24-летний итальянец проиграл немцу Саше Звереву (1:6, 6:4, 4:6, 7:6, 1:6).

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Также стоит добавить, что ранее в этом сезоне Коболли выиграл «пятисотник» в Акапулько и дошел до финал на турнире в Мюнхене.

В прошлом году Флавио выиграл шесть из девяти матчей на траве, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал Уимблдона.

Тиафо

Фрэнсис на прошлой неделе дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе.

На нидерландском турнире американский теннисист выиграл у Даниэля Альтмайра и Ринки Хиджикаты, после чего уступил Иржи Легечке.

В отличие от Коболли, Тиафо в этом году еще ни разу не проигрывал в стартовом матче.

На Ролан Гаррос Тиафо не смог пройти 1/8 финала, уступив итальянцу Маттео Арнальди.

Лучшим результатом 28-летнего американца в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Акапулько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом мачте можно поставить за 2.25, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.65.

Прогноз: единственный по-настоящему серьезный аргумент в пользу американца заключается в том, что он уже успел провести несколько матчей на траве, тогда как для итальянца это будет первая игра после смены покрытия. Несмотря на это, все равно нет уверенности, что Тиафо подтвердит статус фаворита.

Также стоит уточнить, что ранее в этом году Коболли сначала обыграл Тиафо в финале «пятисотника» в Акапулько, а потом уступил ему на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

1.92 Тотал геймов больше 25,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Коболли — Тиафо позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.