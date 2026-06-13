Медведев четвертый раз в сезоне выйдет в финал?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Хертогенбосе, ставка за 1.92

Россиянин Даниил Медведев сыграет против поляка Камиля Майхшака в полуфинале турнира ATP 250 в Хертонгенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Майхшак

Камиль впервые в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.

В первом круге польский теннисист одержал волевую победу над финном Отто Виртаненом — 6:7, 6:4, 7:6.

Во втором раунде Майхшак разгромил австралийца Джеймса Маккейба — 6:0, 6:3.

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В четвертьфинале 30-летний поляк выиграл у четвертой ракетки мира Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:3.

Майхшак второй раз в карьере победил соперника из топ-10.

Камиль провел уже семь матчей на траве в этом месяце.

На прошлой неделе он дошел до полуфинала на «челленджере» в Бирмингеме.

Интересно, что в прошлом сезоне Майхшак не выиграл ни одного матча на турнирах в Бирмингеме, Илкли и Истборне, но зато потом дошел до 1/8 финала на Уимблдоне.

Медведев

Даниил пятый раз в этом году вышел в полуфинал.

Российский теннисист пропускал первый раунд, а во втором одержал победу над Тейсом Богардом.

Медведеву понадобился дополнительный сет в матче против 17-летнего нидерландца — 6:3, 4:6, 7:6.

Медведев и Богард не успели доиграть в четверг из-за дождя. Матч был остановлен при счете 6:3, 2:3.

На следующий день Богард забрал второй сет, а в решающем едва не совершил один из главных камбэков сезона. Тейс уступал 2:5, но сумел сделать обратный брейк. Ну а потом Даниил спас матчбол при счете 5:6 на тай-брейке.

Уже через пару часов после победы над нидерландцем Медведев вышел на матч против Марина Чилича. Россиянин легко забрал первый сет, отдал второй, а потом снова пошел дождь, из-за которого теннисистам пришлось доигрывать уже в субботу.

Несмотря на все опасения, решающий сет Медведев провел идеально — 6:2, 3:6, 6:1.

Ранее в этом году Медведев выиграл турниры в Брисбене и Дубае, а также дошел до финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Майхшака в этом матче можно поставить за 3.36, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: в январе у Даниила был тяжелейший матч против поляка в четвертьфинале турнира в Брисбене — 6:7, 6:3, 6:2.

Вероятно, Майхшак снова как минимум создаст интригу. Поэтому оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход.

1.92 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Майхшак — Медведев позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.