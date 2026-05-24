Сафиуллин организует сенсацию в матче с Руудом?

прогноз на матч Ролан Гаррос, ставка за 2.24

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против норвежца Касапера Рууда в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рууд — Сафиуллин с коэффициентом для ставки за 2.24.

Рууд

Каспер входит в топ-3 по набранным очкам на грунте перед французским мэйджором.

В середине мая норвежский теннисист дошел до финала на «Мастерсе» в Риме.

В решающем матче Рууд проиграл итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 4:6). В остальных раундах его соперниками были Закари Свайда, Иржи Легечка, Лоренцо Музетти, Карен Хачанов и Лучано Дардери.

Интересно, что сразу после «тысячника» в Риме Рууд поехал на турнир в Женеве.

«Каждый раз, когда приезжаю в Женеву, потом показываю хороший результат на Ролан Гаррос», — сказал 27-летний норвежец, объясняя свое решение.

В итоге Рууд не смог выиграть швейцарский турнир, проиграв в полуфинале аргентинцу Мариано Навоне.

Но если оценивать в целом, ему, безусловно удалось как следует подготовиться к французскому мэйджору.

В 2022-м и 2023-м Рууд дошел до финала на «Ролан Гаррос», а в 2024-м — до полуфинала.

Сафиуллин

Роман пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

В отборе российский теннисист обыграл эстонца Марка Лаяла, австрийца Йоэля Шварцлера и немца Тома Генцша.

Сафиуллин провел уже 23 матча на грунте в этом году. На этом отрезке у него 20 побед и три поражения.

В апреле 28-летний россиянин выиграл «челленджер» в португальском Оэйраше, а в начале мая стал чемпионом турнира в Маутхаузене.

В этом сезоне Сафиуллин пока ни разу не играл на уровне основного тура. В середине февраля он вернулся на корт после травмы, из-за которой пропустил шесть месяцев.

В 2024-м и 2025-м Сафиуллин не смог пройти первый круг на «Ролан Гаррос».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.12, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 6.35.

Прогноз: в прошлом году Роман проиграл норвежцу на харде в Торонто со счетом 6:3, 6:3. Скорее всего, Рууд снова одержит победу над Сафиуллиным, но на этот раз россиянин возьмет хотя бы один сет.

