Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против чеха Иржи Легечки в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Легечка — Музетти с коэффициентом для ставки за 2.04.

Легечка

Иржи вышел в четвертый круг на третьем «Мастерсе» подряд.

В конце марта чех добрался до финала на «тысячнике» в Майами, а в начале апреля — до 1/8 финала в Монте-Карло.

На текущем турнире Легечка пропускал первый круг, а во втором у него был непростой матч против чилийца Алехандро Табило — 3:6, 7:6, 6:4.

В третьем раунде Легечка одержал победу над американцем Алексом Микельсеном — 6:4, 6:2.

В прошлом году Иржи не выиграл ни одного матча в Мадриде, тогда как в 2025-м ему удалось дойти до полуфинала.

Музетти

Лоренцо тоже попал в список сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче итальянец одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем — 6:4, 7:5.

В третьем раунде Музетти обыграл нидерландца Таллона Грикспора — 6:4, 7:5.

Лучшим результатом Музетти в этом году пока остается выход в четвертьфинал Australian Open.

После мэйджора в Мельбурне он пропустил несколько месяцев из-за травмы бедра.

«Для меня было главным снова почувствовать себя здоровым и физически готовым к соревнованиям. И именно так я себя сейчас и ощущаю, так что я этому рад. Думаю, результаты придут, поэтому я не спешу», — сказал Музетти в середине апреля.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.39, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: в прошлом году Лоренцо обыграл Иржи на грунте в Монте-Карло — 1:6, 7:5, 6:2. Вероятно, итальянец снова остановит чеха, но оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 23,5 за 2.04.