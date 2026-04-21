Хорват Марин Чилич сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бергс — Чилич с коэффициентом для ставки за 2.08.

Бергс

Зизу начал эту неделю в статусе 44-й ракетки мира.

В этом году бельгийский теннисист провел пока лишь 18 матчей. На этом отрезке у него девять побед и такое же количество поражений.

Лучшим результатом Бергса в текущем сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

На Лазурном Берегу 26-летний бельгиец выиграл у Адриана Маннарино и Андрея Рублева, после чего уступил Саше Звереву.

На прошлой неделе Бергс прошел раунд на «пятисотнике» в Мюнхене: после победы над 250-й ракеткой мира Марко Топо проиграл Флавио Коболли.

В 2024-м и 2025-м Зизу не прошел первый круг в Мадриде, проиграв Люке Ван Ашу и Габриэлу Диалло.

Чилич

Марин не очень удачно провел первые в этом году турниры на грунте.

На «тысячнике» в Монте-Карло 37-летний хорват в первом круге разгромил Александра Шевченко, а во втором проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.

На турнире в Мюнхене Чилич уступил в первом раунде немцу Даниэлю Альтмайеру (2:6, 3:6).

Но в целом Чилич очень достойно проводит текущий сезон.

В январе Марин выиграл два матча на Открытом чемпионате Австралии, в феврале дошел до полуфинала в Далласе, а в марте добрался до третьего круга на «Мастерсе» в Майами.

В прошлом году Чилич проиграл французу Бенжамену Бонзи в первом круге «Мастерса» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисистов равные шансы на победу в предстоящем матче — и на Бергса, и на Чилича можно поставить за 1.91.

Прогноз: опыт Марина, безусловно, нельзя игнорировать, но при этом очевидно, что на грунте ему уже не так легко, как раньше. Скорее всего, бельгиец воспользуется преимуществом в возрасте и банально перебегает соперника.

2.08 Победа Бергса с форой по геймам (-1,5)

