Сможет ли Захарова пройти первый круг в Мадриде?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 1.88

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против колумбийки Камилы Осорио в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 21 апреля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Захарова — Осорио с коэффициентом для ставки за 1.88.

Захарова

Анастасия пропустила несколько недавних турниров на грунте, в том числе «пятисотники» в Линце и Штутгарте.

Свой предыдущий матч россиянка провела три недели назад на турнире в Чарльстоне.

На американском «пятисотнике» Захарова не прошла первый круг, проиграв украинке Даяне Ястремской. Это пока что ее единственный в текущем сезоне матч на грунте.

Но при этом Захарова в этом году провела уже 26 матчей на харде. На этом покрытии у нее 16 побед и 10 поражений.

Лучшим результатом Захаровой в 2026-м пока остается выход в третий круг «тысячника» в Майами.

Осорио

Камила тоже не играла не недавних грунтовых турнирах в Европе.

В начале апреля колумбийка слабо выступила на домашнем турнире в Боготе.

Осорио проиграла во втором раунде проиграла 169-й ракетке мира Ясмин Ортенси (6:7, 6:7).

В текущем сезоне Осорио провела 22 матча. На этом отрезке у нее 14 побед и восемь поражений.

В конце января латиноамериканка выиграла турнир WTA 125 в Маниле (Филиппины).

Кроме того, Осорио дошла до третьего раунда на турнирах WTA 1000 в Дохе и Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 2.89, победу Осорио букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: два года назад Анастасия проиграла Камиле на траве в Бирмингеме — 0:6, 6:4, 3:6. Скорее всего, теннисистки снова проведут больше 20 геймов. Захарова способна навязать колумбийке борьбу на любом покрытии.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Захарова — Осорио позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.88.