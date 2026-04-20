Россиянка Анна Блинкова сыграет против американки Эльвины Калиевой во втором раунде квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 21 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Блинкова — Калиева с коэффициентом для ставки за 2.03.
Блинкова
В первом раунде квалификации у Анны был тяжелейший матч против Нурии Бранкаччо.
Россиянка одержала волевую победу над испанской теннисисткой — 6:7, 7:5, 6:4.
В текущем сезоне у Блинковой по-прежнему отрицательный баланс. В
Блинкова провела в этом году 14 матчей — и до сих пор одержала лишь четыре победы.
На прошлой неделе 27-летняя теннисистка проиграла чешке Доминике Салковой в первом круге турнира WTA 250 в Руане (Франция).
Перед этим Блинкова прошла первый раунд на «тысячнике» в Майами и на турнире WTA 250 в Боготе.
Калиева
Эльвина в первом отборочном матче одержала победу над нидерландкой Сюзан Ламенс — 6:4, 6:3.
В этом году американка провела уже 30 матчей.
На этом отрезке у Калиевой 21 победа и девять поражений.
На недавнем турнире в Руане 22-летняя теннисистка прошла квалификацию, после чего проиграла в первом круге Камилле Рахимовой.
На уровне основного тура лучшим результатом Калиевой в текущем сезоне пока остается выход во второй круг «тысячника» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 1.68, победу Калиевой букмекеры предлагают за 2.03.
Прогноз: Блинкова чересчур неубедительно играет в этом году, и лучше всего об этом свидетельствуют ее результаты. Всего лишь четыре победы за три с половиной месяца — это, безусловно, катастрофа. Скорее всего, россиянка снова разочарует.
Рекомендуемая ставка: победа Калиевой за 2.03.