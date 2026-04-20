Россиянка Анна Блинкова сыграет против американки Эльвины Калиевой во втором раунде квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 21 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Блинкова — Калиева с коэффициентом для ставки за 2.03.

Блинкова

В первом раунде квалификации у Анны был тяжелейший матч против Нурии Бранкаччо.

Россиянка одержала волевую победу над испанской теннисисткой — 6:7, 7:5, 6:4.

В текущем сезоне у Блинковой по-прежнему отрицательный баланс. В

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Блинкова провела в этом году 14 матчей — и до сих пор одержала лишь четыре победы.

На прошлой неделе 27-летняя теннисистка проиграла чешке Доминике Салковой в первом круге турнира WTA 250 в Руане (Франция).

Перед этим Блинкова прошла первый раунд на «тысячнике» в Майами и на турнире WTA 250 в Боготе.

Калиева

Эльвина в первом отборочном матче одержала победу над нидерландкой Сюзан Ламенс — 6:4, 6:3.

В этом году американка провела уже 30 матчей.

На этом отрезке у Калиевой 21 победа и девять поражений.

На недавнем турнире в Руане 22-летняя теннисистка прошла квалификацию, после чего проиграла в первом круге Камилле Рахимовой.

На уровне основного тура лучшим результатом Калиевой в текущем сезоне пока остается выход во второй круг «тысячника» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 1.68, победу Калиевой букмекеры предлагают за 2.03.

Прогноз: Блинкова чересчур неубедительно играет в этом году, и лучше всего об этом свидетельствуют ее результаты. Всего лишь четыре победы за три с половиной месяца — это, безусловно, катастрофа. Скорее всего, россиянка снова разочарует.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Блинкова — Калиева принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: победа Калиевой за 2.03.