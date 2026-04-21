Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Муньяр — Шевченко с коэффициентом для ставки за 1.94.
Муньяр
Хауме провел в этом году пока лишь 11 матчей (пять побед и шесть поражений).
Испанскому теннисисту пришлось пропустить ряд турниров из-за травмы руки, которую он получил на февральском турнире в Роттердаме.
На нидерландском «пятисотнике» Муньяр дошел до четвертьфинала, где проиграл Александру Бублику.
Кроме того, в январе Муньяр добрался до этой стадии на турнире в Аделаиде, а также выиграл один матч на Australian Open.
В первом матче после травмы Муньяр проиграл Рафаэлю Ходару (1:6, 2:6) на старте недавнего «пятисотника» в Барселоне.
Несмотря на все недавние проблемы, Муньяр по-прежнему находится в топ-40. Эту неделю он начал в статусе 38-й ракетки мира.
Шевченко
Саша тем временем занимает 82-е место в текущей версии рейтинга ATP.
На грунте лучшим результатом Шевченко в этом году пока остается выход во второй круг турнира в Бухаресте.
На «Мастерсе» в Монте-Карло представитель Казахстана прошел квалификацию, после чего проиграл в первом круге Марину Чиличу (1:6, 3:6).
На «пятисотнике» в Мюнхене Шевченко уступил 18-летнему немцу Диего Дедуре-Паломеро в первом раунде квалификации.
В этом сезоне Шевченко провел уже 28 матчей. Сейчас у него 14 побед и такое же количество поражений.
Среди его лучших результатов в этом году — выход в третий круг «Мастерса» в Майами и четвертьфинал в Аделаиде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 1.53, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.49.
Прогноз: Хауме ранее обыгрывал Сашу на грунте в Марбелье и на Australian Open. При этом в обоих случаях испанец победил с разгромным счетом. Однако сейчас важно учитывать, что после травмы Муньяр, судя по недавнему матчу против Ходара, пока далек от своей оптимальной формы. Вероятно, на этот раз у него будет гораздо больше проблем в игре против Шевченко.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.