Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Муньяр — Шевченко с коэффициентом для ставки за 1.94.

Муньяр

Хауме провел в этом году пока лишь 11 матчей (пять побед и шесть поражений).

Испанскому теннисисту пришлось пропустить ряд турниров из-за травмы руки, которую он получил на февральском турнире в Роттердаме.

На нидерландском «пятисотнике» Муньяр дошел до четвертьфинала, где проиграл Александру Бублику.

Кроме того, в январе Муньяр добрался до этой стадии на турнире в Аделаиде, а также выиграл один матч на Australian Open.

Прогнозы на теннис

В первом матче после травмы Муньяр проиграл Рафаэлю Ходару (1:6, 2:6) на старте недавнего «пятисотника» в Барселоне.

Несмотря на все недавние проблемы, Муньяр по-прежнему находится в топ-40. Эту неделю он начал в статусе 38-й ракетки мира.

Шевченко

Саша тем временем занимает 82-е место в текущей версии рейтинга ATP.

На грунте лучшим результатом Шевченко в этом году пока остается выход во второй круг турнира в Бухаресте.

На «Мастерсе» в Монте-Карло представитель Казахстана прошел квалификацию, после чего проиграл в первом круге Марину Чиличу (1:6, 3:6).

На «пятисотнике» в Мюнхене Шевченко уступил 18-летнему немцу Диего Дедуре-Паломеро в первом раунде квалификации.

В этом сезоне Шевченко провел уже 28 матчей. Сейчас у него 14 побед и такое же количество поражений.

Среди его лучших результатов в этом году — выход в третий круг «Мастерса» в Майами и четвертьфинал в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 1.53, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.49.

Прогноз: Хауме ранее обыгрывал Сашу на грунте в Марбелье и на Australian Open. При этом в обоих случаях испанец победил с разгромным счетом. Однако сейчас важно учитывать, что после травмы Муньяр, судя по недавнему матчу против Ходара, пока далек от своей оптимальной формы. Вероятно, на этот раз у него будет гораздо больше проблем в игре против Шевченко.

1.94 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Муньяр — Шевченко принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.