Сможет ли Монфис пройти первый круг в Мадриде?

прогноз на матч турнира в Мадриде

Француз Гаэль Монфис сыграет против аргентинца Камило Уго Карабельи в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Карабельи — Монфис с коэффициентом для ставки за 2.55.

Карабельи

Камило Уго провел уже 16 на матчей на грунте в этом году.

На данном отрезке у аргентинца 11 побед и пять поражений.

Еще в начале февраля Карабельи выиграл домашний «челленджер» в Росарио и дошел до четвертьфинала в Буэнос-Айресе.

Лучшим результатом Карабельи в этом сезоне пока остается выход в полуфинал турнира в Марракеше.

На недавнем «пятисотнике» в Барселоне латиноамериканец в первом круге выиграл у Карена Хачанова, а во втором уступил Рафаэлю Ходару.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что на пяти турнирах — в Брисбене, Окленде, на Australian Open, в Рио-де-Жанейро и Сантьяго — Карабельи не выиграл ни одного матча.

Монфис

Гаэль, для которого этот сезон станет последним в карьере, сыграл пока лишь восемь матчей.

Ранее в этом году француз одержал три победы и потерпел пять поражений.

В начале апреля Монфис прошел раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло: после победы над Таллоном Грикспором экс-шестая ракетка мира проиграл Александру Бублику.

Перед этим Монфис выиграл один матч на «пятисотнике» в Акапулько и прошел раунд на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. На этих турнирах он уступил Валантену Вашеро и Феликсу Оже-Альяссиму соответственно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карабельи в этом матче можно поставить за 1.51, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.55.

Прогноз: Гаэлю достался не самый приятный соперник, но мы при этом все равно считаем, что он обыграет упертого аргентинца. Монфис не скрывает, что напоследок хочет провести как можно больше матчей, а не просто поиграть в свое удовольствие.

Рекомендуемая ставка: победа Монфиса за 2.55.