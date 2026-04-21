прогноз на матч турнира в Мадриде

Итальянец Маттео Берреттини сыграет против бельгийца Рафаэля Коллиньона в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Коллиньон — Берреттини с коэффициентом для ставки за 2.02.

Коллиньон

Рафаэль этой весной пока ни разу не играл на грунте на уровне основного тура, но при этом в начале апреля он стал победителем «челленджера» в Монце.

Ну и надо сказать, что на скромном итальянском турнире у бельгийца были достаточно серьезные соперники — Кристофер О'Коннелл, Люка Ван Аш, Мартин Ландалусе и Дино Прижмич.

В текущем сезоне Коллиньон провел уже 26 матчей. На этом отрезке у него 20 побед и шесть поражений.

На уровне ATP лучшим результатом Коллиньона пока остается выход в третий раунд «Мастерса» в Майами. Здесь он обыграл Григора Димитрова и Флавио Коболли.

Кроме того, в начале года 24-летний бельгиец выиграл два матча в Брисбене и стал победителем «челленджера» в По (Франция).

Берреттини

Маттео в начале апреля прошел два раунда в Монте-Карло, благодаря чему по-прежнему остается в топ-100.

На «тысячнике» на Лазурном берегу одним из главных событий стала невероятная победа итальянца над Даниилом Медведевым. Матч завершился со счетом 6:0, 6:0.

Правда, уже в следующем матче Берреттини проиграл бразильцу Жоао Фонсеке (3:6, 2:6).

Также стоит обратить внимание, что в конце марта Берреттини проиграл Игнасио Бусе в первом круге турнира в Марракеше.

Кроме того, еще в начале года Маттео уступил перуанцу в четвертьфинале грунтового «пятисотника» в Рио-де-Жанейро. Тогда же, в феврале, он проиграл Виту Копршиве во втором круге турнира в Буэнос-Айресе и не прошел первый раунд в Сантьяго, потерпев поражение от Эмилио Навы.

В текущем сезоне Берреттини провел пока только 17 матчей. Сейчас у него девять побед и восемь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коллиньона в этом матче можно поставить за 1.96, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.84.

Прогноз: в прошлом году Маттео уверенно обыграл Рафаэля в матче Кубка Дэвиса — 6:3, 6:4. Предстоящий матч, вероятно, будет гораздо сложнее. Бельгиец точно способен как минимум создать интригу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.