Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против украинки Юлии Стародубцевой во втором раунде квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 21 апреля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Стародубцева — Павлюченкова с коэффициентом для ставки за 1.97.
Стародубцева
Юлия в первом раунде квалификации разгромила Лукрецию Стефанини.
Украинка отдала итальянской теннисистке всего лишь один гейм — 6:0, 6:1.
Но этот результат не стал сюрпризом, учитывая недавние успехи Стародубцевой.
В начале апреля она дошла до финала на грунтовом турнире в Чарлстоне.
В финале американского «пятисотника» Стародубцева проиграла Джессике Пегуле. Но, например, в полуфинале она одержала победу над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз.
Кроме того, в марте Стародубцева прошла квалификацию и выиграла два матча в основной сетке «тысячника» в Майами.
Павлюченкова
Настя тоже уверенно прошла первый отборочных раунд.
Российская теннисистка одержала победу над болгарской теннисисткой Викторией Томовой — 6:3, 6:2.
Павлюченкова наконец-то выиграла первый матч в этом году и прервала серию поражений.
Перед этим она проиграла семь матчей подряд. Серия началась еще на US Open-2025.
Ранее в этом сезоне Павлюченкова не выиграла ни одного матча в Брисбене, на Australian Open, в Абу-Даби, Дохе, Дубае и Дубровнике.
Эту неделю Павлюченкова начала в статусе 116-й ракетки мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Стародубцеву в этом матче можно поставить за 1.30, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 3.45.
Прогноз: Настя, судя по первому матчу, наконец-то приближается к своей оптимальной форме, но сейчас все равно есть сомнения, что она обыграет украинку, которая проводит лучший отрезок в карьере.
Рекомендуемая ставка: победа Стародубцевой в двух сетах за 1.97.