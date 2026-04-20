Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против украинки Юлии Стародубцевой во втором раунде квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 21 апреля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Стародубцева — Павлюченкова с коэффициентом для ставки за 1.97.

Стародубцева

Юлия в первом раунде квалификации разгромила Лукрецию Стефанини.

Украинка отдала итальянской теннисистке всего лишь один гейм — 6:0, 6:1.

Но этот результат не стал сюрпризом, учитывая недавние успехи Стародубцевой.

В начале апреля она дошла до финала на грунтовом турнире в Чарлстоне.

В финале американского «пятисотника» Стародубцева проиграла Джессике Пегуле. Но, например, в полуфинале она одержала победу над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз.

Кроме того, в марте Стародубцева прошла квалификацию и выиграла два матча в основной сетке «тысячника» в Майами.

Павлюченкова

Настя тоже уверенно прошла первый отборочных раунд.

Российская теннисистка одержала победу над болгарской теннисисткой Викторией Томовой — 6:3, 6:2.

Павлюченкова наконец-то выиграла первый матч в этом году и прервала серию поражений.

Перед этим она проиграла семь матчей подряд. Серия началась еще на US Open-2025.

Ранее в этом сезоне Павлюченкова не выиграла ни одного матча в Брисбене, на Australian Open, в Абу-Даби, Дохе, Дубае и Дубровнике.

Эту неделю Павлюченкова начала в статусе 116-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Стародубцеву в этом матче можно поставить за 1.30, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 3.45.

Прогноз: Настя, судя по первому матчу, наконец-то приближается к своей оптимальной форме, но сейчас все равно есть сомнения, что она обыграет украинку, которая проводит лучший отрезок в карьере.

Рекомендуемая ставка: победа Стародубцевой в двух сетах за 1.97.