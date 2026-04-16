Сможет ли Рублев выйти в полуфинал «пятисотника» в Барселоне?

прогноз на турнир в Барселоне, ставка за 2.09

Россиянин Андрей Рублев сыграет против чеха Томаша Махача в четвертьфинале турнира ATP 500 в Барселоне (Испания). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Махач — Рублев с коэффициентом для ставки за 2.09.

Махач

Томаш на этой неделе провел пока лишь один матч.

Во втором круге чешский теннисист должен был встретиться с Карлосом Алькарасом, который в итоге снялся с турнира из-за травмы руки.

В первом круге Махач совершил камбэк в матче против аргентинца Себастьяна Баэса — 2:6, 6:4, 6:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

На «Мастерсе» в Монте-Карло Махач обыграл Даниэля Альтмайера и Франсиско Серундоло, после чего уступил Яннику Синнеру (1:6, 7:6, 3:6).

В начале апреля Махач проиграл испанцу Рафаэлю Ходару в стартовом матче на турнире в Марракеше.

В этом году Махач провел 18 матчей (11 побед, семь поражений). Его лучшим результатом пока остается победа на турнире ATP 250 в Аделаиде.

Рублев

Андрей в первом круге выиграл у аргентинца Мариано Навоне — 6:4, 7:5.

Во втором раунде российский теннисист одержал победу над Лоренцо Сонего — 6:2, 6:3.

В начале первого сета он проигрывал 0:2, а соперник вел 40:15 на подаче, но в итоге Рублев взял восемь геймов подряд и спокойно довел матч до победы.

Рублев выиграл два матча подряд впервые с февраля, когда он дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Дубае.

На прошлой неделе Андрей слабо выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В первом раунде у него был нервный матч против португальца Нуну Боржеша (6:4, 1:6, 6:1), а во втором 28-летний россиянин проиграл бельгийцу Зизу Бергсу (4:6, 1:6).

В предыдущих сезонах Рублев ни разу не проходил в Барселоне дальше 1/4 финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 2.31, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: предстоящий матч станет серьезной проверкой для российского теннисиста. На этот раз оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Скорее всего, Рублев и Махач проведут больше 20 геймов.

