прогноз на матч турнира в Штутгарте, ставка за 2.47

Россиянка Мирра Андреева сыграет против польки Иги Свентек в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Свентек — Андреева с коэффициентом для ставки за 2.47.

Свентек

Ига попала в число первых четырех сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ей надо было выиграть лишь один матч.

В среду польская теннисистка одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд — 6:2, 6:3.

Это был первый матч Свентек после смены тренера.

В начале апреля стало известно, что теперь Свентек тренируется под руководством Франсиско Ройга, который в течение 18 лет входил в команду Рафаэля Надаля.

В этом году Ига пока ни разу не проходила дальше четвертьфинала. Ига добралась до этой стадии на Australian Open, в Дохе и Индиан-Уэллс.

На «тысячнике» в Майами экс-первая ракетка мира проиграла в стартовом матче соотечественнице Магде Линетт.

Андреева

Мирра вышла в четвертьфинал на втором грунтовом турнире подряд.

На прошлой неделе российская теннисистка стала чемпионкой «пятисотника» в Линце. В решающем матче она одержала волевую победу над Анастасией Потаповой (1:6, 6:4, 6:3).

В первом круге немецкого «пятисотника» Андреева совершила камбэк в матче против чемпионки Ролан Гаррос-2017 Алены Остапенко — 5:7, 6:2, 6:4.

Во втором раунде Андреева одержала победу над американкой Алисией Паркс — 7:6, 6:3.

В этом году Мирра провела уже 26 матчей. На этом отрезке у нее 20 побед и шесть поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.55, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.47.

Прогноз: ранее Мирра выиграла два из трех матчей против Иги. В прошлом году россиянка победила польскую теннисистку на харде в Дубае и Индиан-Уэллс.

Несмотря на то, что Свентек сейчас максимально мотивирована после всех неудач в начале сезона, все равно считаем, что в матче против Мирры у нее снова будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой за 2.47.