Британец Кэмерон Норри сыграет против испанца Рафаэля Ходара в четвертьфинале турнира ATP 500 в Барселоне (Испания). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Норри — Ходар с коэффициентом для ставки за 1.99.

Норри

Кэмерон четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал каталонского «пятисотника».

При этом в предыдущих случаях британец ни разу не проходил здесь эту стадию.

В первом матче на этой неделе Норри одержал победу над 41-летним швейцарцем Стэном Вавринкой — 6:4, 6:7, 6:4.

Во втором круге ему пришлось провести три сета против американца Итана Куинна — 6:3, 4:6, 6:4.

В текущем сезоне Норри провел 20 матчей. На этом отрезке у него 12 побед и восемь поражений.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Кэмерона в этом году пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, благодаря которому он закрепился в топ-30.

Ходар

Рафаэль прошел не менее двух раундов на третьем турнире ATP подряд.

В первом круге текущего турнира испанский теннисист одержал победу над Хауме Муньяром — 6:2, 6:1.

Во втором раунде Ходар спокойно обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи (6:3, 6:3), который перед этим остановил Карена Хачанова.

Победная серия Ходара теперь составляет семь матчей.

В начале апреля 19-летний испанец стал чемпионом грунтового турнира ATP 250 в Марракеше.

Также интересно, что на этом семиматчевом отрезке Ходар проиграл лишь один сет.

Кроме того, Рафаэль выиграл 11 из последних 12-ти матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 3.08, победу Ходара букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: в конце февраля Рафаэль уверенно обыграл Кэмерона на «пятисотнике» в Акапулько — 6:3, 6:2. Вероятно, по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч. О внушительном прогрессе Ходара совсем недавно высказывался даже Карлос Алькарас: «В этом году я сыграл с ним тренировочный сет в Австралии и увидел его текущий уровень. То, чего он добился с тех пор — просто потрясающе».

1.99 Победа Ходара в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Ходара в двух сетах за 1.99.