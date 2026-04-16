Немец Александр Зверев сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертьфинале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Зверев — Серундоло с коэффициентом для ставки за 2.04.

Зверев

Саша в первом матче на этой неделе одержал победу над Миомиром Кецмановичем.

Встреча, вопреки ожиданиям, получилась тяжелейшей, немец дожал серба только в третьем сете— 6:3, 3:6, 7:6. Правда, на тай-брейке действующий чемпион мюнхенского «пятисотника» не отдал сопернику ни одного очка.

Во втором раунде Зверев разгромил канадца Габриэла Диалло — 6:1, 6:2.

Зверев прошел не менее двух раундов на четвертом турнире подряд.

Перед этим Саша добрался до полуфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло. Во всех случаях он проиграл в 1/2 финала итальянцу Яннику Синнеру.

Серундоло

Франсиско пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

В первом раунде аргентинский теннисист выиграл у индийца Сумита Нагала — 6:2, 6:2.

Во втором матче его соперником Серундоло был нидерландец Ботика ван де Зандшульп — 6:3, 6:0.

В этом году Серундоло провел на грунте уже 13 матчей. На этом отрезке у него 10 побед и три поражения.

В феврале Серундоло стал чемпионом домашнего турнира в Буэнос-Айресе, выиграл один матч в Рио-де-Жанейро и дошел до полуфинала в Сантьяго.

В прошлом году Франсиско дошел до полуфинала на турнире в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.41, победу Серундоло букмекеры предлагают за 3.03.

Прогноз: ранее Саша выиграл четыре из семи матчей против Франсиско. Но сейчас важно также уточнить, что ранее в этом сезоне Зверев уверенно обыграл аргентинца сначала на Australian Open, а потом на «Мастерсе» в Майами.

Зверев, вероятно, продлит серию побед над Серундоло, но мы не уверены, что на этот раз он выиграет с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 2.04.