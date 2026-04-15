прогноз на турнир в Барселоне, ставка за 1.98

Француз Артур Фис сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне (Испания). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фис — Накашима с коэффициентом для ставки за 1.98.

Фис

У Артура в первом раунде был тяжелейший матч против Теренса Атмана — 4:6, 6:4, 7:6.

В третьем сете Фис сначала проиграл свою подачу при счете 3:3, а потом не позволил сопернику реализовать два матчбола на тай-брейке.

Это был первый матч французского теннисиста на грунте в этом году.

Фис начал сезон только в начале февраля, но за два месяца успел провести на харде 14 матчей.

Более того, Фис дошел до финала на «пятисотнике» в Дохе, до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и до полуфинала на «тысячнике» в Майами.

Прогнозы на теннис

Благодаря этим результатам Артур вернулся в топ-30. Его падение в рейтинге было связано с неприятной травмой спины, из-за которой 21-летний теннисист пропустил большую часть прошлого сезона.

Накашима

Брэндон в первом круге одержал победу над Хуаном-Мануэлем Серундоло.

Вопреки ожиданиям, американец обыграл аргентинского теннисиста в двух сетах — 6:3, 7:5.

В конце февраля Накашима дошел до полуфинала на турнире в Акапулько. С тех пор он пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

На грунтовом турнире в Хьюстоне Накашима после победы над Мартином Даммом проиграл аргентинцу Роману Андресу Бурручаге.

В марте Брэндон неудачно выступил на домашних «Мастерсах». В Индиан-Уэллс он проиграл в третьем раунде Саше Звереву, а в Майами сразу уступил Марину Чиличу.

В этом сезоне Накашима пока только на двух турнирах выиграл больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.35, победу Накашимы букмекеры предлагают за 3.18.

Прогноз: Артур выиграл только один из трех матчей против американца. При этом все три предыдущие встречи получились изнурительными. Достаточно сказать, что во всех случаях был хотя бы один тай-брейк. Вероятно, предстоящий матч будет не менее напряженным. Поэтому оптимальной будет ставка без учета исхода.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Фис — Накашима принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.