Россиянка Мирра Андреева сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Остапенко — Андреева с коэффициентом для ставки за 2.56.

Остапенко

Алена в этом году приехала в Штутгарт в статусе действующей чемпионки турнира.

В прошлом сезоне Остапенко обыграла здесь главных звезд женского тура — в четвертьфинале Игу Свентек, а в финале — Арину Соболенко (6:4, 6:1).

С одной стороны, можно сказать, что она неубедительно проводит текущий сезон. Достаточно взглянуть на баланс — сейчас у чемпионки Ролан Гаррос-2017 десять побед и девять поражений.

Но при этом в феврале Остапенко дошла до полуфинала на «тысячнике» в Дохе, в очередной раз напомнив, что она по-прежнему способна успешно выступать на крупнейших турнирах.

Грунтовую серию Остапенко начала на прошлой неделе в Линце. На австрийском «пятисотнике» Алена в первом раунде выиграла у Александры Эалы, а во втором уступила Елене-Габриэле Русе.

Андреева

Мирра на недавно завершившемся турнире в Линце завоевала второй титул в текущем сезоне, благодаря чему по-прежнему остается в топ-10.

В решающем матче российская теннисистка одержала волевую победу над Анастасией Потаповой (1:6, 6:4, 6:3).

В остальных раундах Андреева обыграла Слоан Стивенс, Сорану Кырстю и Русе.

Эта победа помогла Мирре отвлечься от неудачных выступлений на харде. Россиянка не смогла защитить титулы в Дубае и Индиан-Уэллс.

В этом году Андреева провела уже 24 матча. На этом отрезке у нее 18 побед и шесть поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 3.08, победу Мирры букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: Мирре, безусловно, конкретно не повезло с первой соперницей. Это явно тот случай, когда оптимальной будет ставка без учета исхода. Россиянку ждет тяжелейший матч против опытной теннисистки, которая под настроение может обыграть любую соперницу из топ-10.

Правда, стоит также обратить внимание, что в этом году Андреева еще ни разу не проигрывала в стартовом матче.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.56.