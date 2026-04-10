Сможет ли Андреева выйти в финал в Линце

прогноз на матч турнира в Линце, ставка 2.16

Россиянка Мирра Андреева сыграет против румынки Елены-Габриэлы Русе в полуфинале турнира WTA 500 в Линце (Австрия). Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Русе с коэффициентом для ставки за 2.16.

Андреева

Мирра второй раз в сезоне вышла в полуфинал WTA.

В январе россиянка выиграла «пятисотник» в австралийской Аделаиде.

На этой неделе Андреева пропускала первый раунд, а во втором спокойно обыграла американку Слоан Стивенс.

Россиянке, как и ожидалось, хватило двух сетов для победы над бывшей третьей ракеткой мира — 6:4, 6:2.

Зато в четвертьфинале у 18-летней теннисистки был непростой матч против румынки Сораны Кырсти — 7:6, 4:6, 6:2,

В этом году Мирра провела 22 матча. На этом отрезке у нее 16 побед и шесть поражений.

Андреева выиграла пять из семи предыдущих полуфиналов.

Русе

Елена-Габриэла вышла в полуфинал турнира WTA впервые с июня прошлого года, когда она была в шаге от победы в Хертогенбосе.

В отличие от Мирры, которая стартовала сразу со второго круга, румынке надо было выиграть три матча для выхода в полуфинал.

В первом Русе одержала победу над британкой Кэти Бултер — 7:6, 7:6.

Во втором раунде она совершила камбэк в матче против украинки Даяны Ястремской — 4:6, 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Русе одержала волевую победу над Аленой Остапенко — 4:6, 6:4, 6:1.

До этой недели лучшим результатом Русе в текущем сезоне был выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.17, победу Русе букмекеры предлагают за 4.95.

Прогноз: в январе Мирра обыграла Елену-Габриэлу в третьем раунде Australian Open — 6:3, 6:4. Скорее всего, россиянка снова остановит румынскую теннисистку, но мы не уверены, что она победит с разгромным счетом.

2.16 Победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Андреева — Русе позволит вывести на карту выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 2.16.