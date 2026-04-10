Плишкова и Векич дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч турнира в Линце, ставка за 1.92

Чешка Каролина Плишкова сыграет против хорватки Донны Векич в четвертьфинале турнира WTA 500 в Линце (Австрия). Матч пройдет 10 апреля, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Векич — Плишкова с коэффициентом для ставки за 1.92.

Векич

Донна впервые в сезоне вышла в четвертьфинал на уровне основного тура, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-100.

Хорватская теннисистка попала в основную сетку через квалификацию.

В решающем отборочном матче Векич одержала волевую победу над белоруской Ириной Шиманович — 4:6, 7:6, 6:4.

В первом раунде у нее был непростой матч против американки Кэти Волынец — 6:3, 3:6, 6:4.

Прогнозы на теннис

Во втором круге Векич должна была встретиться с украинкой Ангелиной Калининой, которая в последний момент снялась с турнира.

В этом году Донна провела 24 матча. На этом отрезке у нее 14 побед и 10 поражений.

Плишкова

Каролина третий раз в сезоне прошла не менее двух раундов.

Тут важно уточнить, что для чешской теннисистки это всего лишь четвертый турнир в этом году.

Плишкова пропустила прошлый сезон из-за серьезной травмы голеностопа, из-за которой ей пришлось перенести две операции.

В первом матче на этой неделе Плишкова одержала победу над белоруской Александрой Соснович — 6:4, 6:4.

Во втором круге бывшая первая ракетка мира разгромила россиянку Екатерину Александрову — 6:1, 6:3.

В январе Плишкова дошла до третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии, а в феврале выиграла два матча в Дохе.

На «тысячнике» в столице Катара Плишкова одержала победу над американкой Амандой Анисимовой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Векич в этом матче можно поставить за 1.82, победу Плишковой букмекеры предлагают за 1.98.

Прогноз: ранее Каролина выиграла семь из десяти матчей против Донны. Но надо сказать, что почти все предыдущие встречи были напряженными. Учитывая мотивацию теннисисток (обе стремятся улучшить положение в рейтинге), предстоящий матч, вероятно, тоже не разочарует болельщиков в плане интриги.

1.92 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.