Испанец Карлос Алькарас сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Этчеверри с коэффициентом для ставки за 1.92.

Алькарас

Карлос пропускал первый раунд, а во втором его соперником был Себастьян Баэс.

Испанец весьма убедительно провел матч против аргентинского грунтовика — 6:1, 6:3.

С учетом прошлого сезона Алькарас выиграл 23 из 24 последних матчей на грунте.

В 2025-м Алькарас выиграл титулы в Монте-Карло, Риме и на Ролан Гаррос, а также также дошел до финала на «пятисотнике» в Барселоне.

В текущем сезоне Карлос провел 21 матч. На этом отрезке у него 19 побед и два поражения.

В контексте предстоящего матча также важно добавить, что Алькарас выиграл 16 последних встреч с аргентинцами.

Этчеверри

Томас впервые в карьере вышел в третий круг «тысячника» на Лазурном берегу.

В первом раунде аргентинец одержал победу над болгарином Григором Димитровым — 6:4, 2:6, 6:3.

Во втором круге его соперником был Теренс Атман. Для победы над французом Этчеверри тоже понадобился дополнительный сет — 3:6, 6:3, 6:2.

На прошлой неделе Этчеверри прошел два раунда в Хьюстоне, после чего проиграл в 1/4 финала американцу Томми Полу, который в итоге и стал победителем турнира.

В этом году Томас провел на грунте уже 14 матчей (12 побед и два поражения). В конце февраля он стал чемпионом «пятисотника» в Рио-де-Жанейро, благодаря чему по-прежнему находится в топ-30. Кроме того, перед этим Этчеверри дошел до полуфинала на домашнем турнире в Буэнос-Айресе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Алькарас снова легко подтвердит статус явного фаворита. На победу Этчеверри можно поставить за 12.75.

Прогноз: у Этчеверри весьма солидный опыт выступлений на грунте, но даже это, скорее всего, не поможет ему избежать крупного поражения в предстоящем матче. Алькарас на этой неделе мотивирован не только защитить титул, но и сохранить статус первой ракетки мира.

