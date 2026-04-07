прогноз на матч турнира в Монте-Карло, ставка за 2.70

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 16:30. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Монфис — Бублик с коэффициентом для ставки за 2.70.

Монфис

Гаэль в первом круге одержал победу над Таллоном Грикспором.

Француз обыграл нидерландского теннисиста в непростом трехсетовом матче — 6:7, 6:1, 6:4.

Для Монфиса это всего лишь вторая победа над соперником из топ-30 с марта прошлого года.

В текущем сезоне 39-летний француз до сих пор провел лишь семь матчей. Сейчас у него три победы и четыре поражения.

В этом году Монфис, для которого этот сезон станет последним в карьере, пока ни разу не проходил дальше второго раунда.

В начале марта Гаэль уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. На «пятисотнике» в Акапулько он проиграл на этой стадии Валантену Вашеро.

Бублик

Саша тем временем попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

В этом году представитель Казахстана пока не провел ни одного официального матча на грунте.

Бублик занимает 11-е место в текущей версии рейтинга.

В январе Бублик выиграл турнир ATP 250 в Гонконге и прошел три раунда на Открытом чемпионате Австралии, а в феврале добрался до полуфинала на «пятисотнике» в Роттердаме.

Но при этом Бублик слабо выступил на турнирах в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами, выиграв в общей сложности лишь два матча.

В предыдущих сезонах Бублик очень неудачно выступал в Монте-Карло. На данный момент в его активе лишь одна победа на уровне основной сетки «тысячника» на Лазурном берегу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.70, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: Гаэль последний раз в карьере играет в Монте-Карло, и очевидно, что на этой неделе он хотел бы провести как можно больше матчей. Этого ждут и местные болельщики, которые здорово поддерживали его во время матча с Грикспором. Рискнем предположить, что Монфис обыграет Бублика, явно слегка расслабившегося после дебюта в топ-10.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч Монфис — Бублик принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Рекомендуемая ставка: победа Монфиса за 2.70.