Итальянец Янник Синнер сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 28 марта, начало — в 00:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Зверев — Синнер с коэффициентом для ставки за 2.73.

Зверев

Саша третий раз вышел в полуфинал «тысячника» в Майами.

Его лучшим результатом на этом турнире пока остается выход в финал в 2018 году. В 2024-м немецкий теннисист не смог пройти 1/2 финала, проиграв Григору Димитрову.

Зверев пропускал первый раунд, а во втором спокойно обыграл 133-ю ракетку мира Мартина Дамма. В матче против американца он проиграл лишь три очка на своей подаче.

В третьем круге у него был непростой матч против 37-летнего Марина Чилича — 6:2, 5:7, 6:4.

В 1/8 финала 28-летний немец выиграл у француза Кантена Алиса — 7:6, 7:6. У соперника за весь матч не было ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Зверев разгромил аргентинца Франсиско Серундоло — 6:1, 6:2.

Прогнозы на теннис

В середине марта Зверев дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. На калифорнийском «тысячнике» он обыграл Маттео Берреттини, Брэндона Накашиму, Фрэнсиса Тиафо и Артура Фиса, после чего уступил Яннику Синнеру.

Синнер

Янник четвертый раз в карьере добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Майами.

Итальянец выигрывал этот турнир в 2024 году. В 2021-м и 2023-м он дошел до финала, а в 2022-м не смог завершить матч 1/4 финала против Франсиско Серундоло.

На текущем турнире Синнер тоже пропускал первый раунд, а во втором одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:3, 6:3.

В третьем круге он разгромил француза Корантена Муте (6:1, 6:4), а в 1/8 финала обыграл американца Алекса Микельсена (7:5, 7:6).

В четвертьфинале его соперником был американец Фрэнсис Тиафо — 6:2, 6:2.

Победная серия Синнера на уровне ATP 1000 теперь составляет 15 матчей. На этом отрезке он не отдал ни одного сета.

В середине марта Янник стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс. На калифорнийском «тысячнике» он обыграл Далибора Сврчину, Дениса Шаповалова, Жоао Фонсеку, Лернера Тьена, Сашу Зверева и Даниила Медведева.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 6.15, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.12.

Прогноз: у этого матча привлекательная афиша, но при этом минимальная интрига.

Синнер выиграл шесть последних матчей против Зверева.

Последний раз немец обыгрывал итальянца на US Open-2023. С тех пор Саша взял лишь два сета в матчах против Янника.

Вряд ли Зверев прервет эту серию поражений.

2.73 Победа Синнера + тотал геймов меньше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов меньше 19,5 за 2.73.