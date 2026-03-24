прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.07

Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Алекса Микельсена в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Микельсен — Синнер с коэффициентом для ставки за 2.07.

Микельсен

Алекс вышел в четвертый раунд на втором «тысячнике» подряд.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс не смог пройти эту стадию, проиграв Даниилу Медведеву.

В первом круге текущего турнира Микельсен разгромил итальянца Маттиа Беллуччи — 6:2, 6:1.

Во втором раунде у 21-летнего теннисиста был тяжелейший матч против британца Кэмерона Норри — 7:5, 6:7, 6:4.

Прогнозы на теннис

В 1/8 финала Микельсен совершил камбэк в игре против чилийца Алехандро Табило — 3:6, 6:3, 6:4.

Микельсен в этом году пока ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд.

Синнер

Янник пропускал первый раунд, а во втором одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:3, 6:3.

В третьем круге итальянский теннисист разгромил француза Корантена Муте — 6:1, 6:4.

Победная серия Синнера на уровне ATP 1000 теперь составляет 13 матчей. К тому же, на этом отрезке он не отдал соперникам ни одного сета.

В середине марта Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс. На калифорнийском «тысячнике» Синнер обыграл Далибора Сврчину, Дениса Шаповалова, Жоао Фонсеку, Лернера Тьена, Сашу Зверева и Даниила Медведева.

Синнер выигрывал «Мастерс» в Майами в 2024 году. В 2021-м и 2023-м он дошел до финала, а в 2022-м не смог завершить матч 1/4 финала против Франсиско Серундоло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синнера снова не будет проблем. На победу Микельсена можно поставить за 11.25.

Прогноз: теперь, когда турнир уже покинули Карлос Алькарас и Даниил Медведев, почти нет сомнений в том, кто заберет титул на этой неделе. Будет очень странно, если Синнер упустил возможность выиграть «Солнечный дубль» ( «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами).

2.07 Победа Синнера с форой по геймам (-5,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Микельсен — Синнер принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 2.07.