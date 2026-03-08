Итальянец Янник Синнер сыграет против канадца Дениса Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Матч пройдет 9 марта, начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шаповалов — Синнер с коэффициентом для ставки за 1.98.

Шаповалов

Денис не попал в числе сеяных, поэтому для выхода в третий раунд ему надо было выиграть два матча.

В первом канадский теннисист одержал победу над греком Стефаносом Циципасом — 6:2, 3:6, 6:4.

Во втором круге Шаповалов обыграл аргентинца Томаса Этчеверри — 6:3, 2:6, 7:6.

Шаповалов второй раз в сезоне выиграл больше одного матча.

Лучшим результатом Дениса в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Далласе, на котором ему надо было защищать титул. Канадец не достиг главной цели, но все равно очень достойно провел турнир.

Но также стоит уточнить, что неудачных матчей у Шаповалова тоже хватает. Например, не надавнем турнире в Дубае он проиграл в первом круге испанцу Пабло Каррено-Бусте.

Синнер

Янник пропускал первый круг, а во втором разгромил Далибора Сврчину.

Итальянец обыграл чешского теннисиста со счетом 6:1, 6:1.

После этого матча Синнер рассказал о своей подготовки к североамериканским «Мастерсам»: «Психологически я в порядке. Я спокоен, расслаблен. Но еще я очень рад соревноваться. Мы с командой очень много работали — много часов на корте, много часов в тренажерке. Я стараюсь стать сильнее физически. У нас были сдвоенные тренировки, почти без выходных».

Такой настой связан, прежде всего, с неудачами на первых турнирах в этом году.

На Открытом чемпионате Австралии Синнер проиграл в полуфинале Новаку Джоковичу, а в Дохе сенсационно уступил в 1/4 финала Якубу Меншику.

В прошлом году Синнер пропускал «тысячник» в Индиан-Уэллс, а в 2024-м и 2025-м он дошел здесь до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синнера не будет проблем в этом матче. На победу Шаповалова можно поставить за 12.75.

Прогноз: возможно, для кого-то здесь и нет интриги, однако важно уточнить, что в прошлом году Денис взял сет в матче против Янника на US Open. Вряд ли канадец преподнесет сенсацию, но ему по силам избежать поражения с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.98.