У Меншика будут проблемы на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс?

прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.97

Чех Якуб Меншик сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 5 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Гирон — Меншик с коэффициентом для ставки за 1.97.

Гирон

Маркос в первом раунде одержал волевую победу над аргентинцем Мариано Навоне — 4:6, 7:5, 6:3.

Американец провел в этом году 13 матчей, и на этом отрезке у него восемь побед и пять поражений.

В первой половине января Гирон сначала дошел до полуфинала в Гонконге, а потом в Окленде.

С тех пор, правда, 32-летний теннисист выиграл лишь два матча.

На Открытом чемпионате Австралии и в Далласе Гирон не прошел первый раунд, уступив Лернеру Тьену и Тейлору Фрицу соответственно.

В Делрей-Бич он обыграл в первом круге японца Сэ Симабукуро, а во втором проиграл норвежцу Касперу Рууду.

Меншик

Якуб по итогам января и февраля находится в двух шагах от дебюта в топ-10.

Эту неделю чешский теннисист проводит в статусе 12-й ракетки мира.

Лучшим результатом Меншика в этом году пока остается победа на турнире ATP 250 в Окленде.

В конце февраля Меншик дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Дохе. В столице Катара одним из главных событий стала его победа над Янником Синнером в 1/4 финала.

Правда, сразу после этого он проиграл французу Артуру Фису.

На недавнем турнире в Дубае 20-летний Меншик легко прошел первые раунды, после чего уступил в четвертьфинале Таллону Грикспору.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 3.12, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: в прошлом году Якуб обыграл Маркоса на Уимблдоне со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 7:6. Скорее всего, в предстоящем матче чех тоже не сможет выиграть с разгромным счетом, но вполне вероятно, что на этот раз ему не понадобится дополнительный сет.

Рекомендуемая ставка: победа Меншика в двух сетах за 1.97.