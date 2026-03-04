прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.98

Россиянка Анна Блинкова сыграет против венгерки Дальмы Гальфи в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 5 марта, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Гальфи — Блинкова с коэффициентом для ставки за 2.98.

Гальфи

Дальма не прошла квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче венгерская теннисистка проиграла представительнице Таиланда Ландане Тараруди — 3:6, 4:6.

В этом году Гальфи выиграла пока лишь один матч на уровне основного тура.

В конце февраля 27-летняя теннисистка одержала победу над экс-четвертой ракеткой мира Бьянкой Андрееску на старте турнира в Остине. Сразу после этого она проиграла китаянке Юэ Юань.

В Аделаиде, на Открытом чемпионате Австралии и в Остраве Гальфи не прошла первый круг, уступив Юлии Путинцевой, Кларе Таусон и Терезе Мартинцовой.

Прогнозы на теннис

По количеству выигранных матчей лучшим результатом Гальфи в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал турнира WTA 125 в португальском Оэйраше.

Блинкова

Анне тем временем не пришлось участвовать в квалификации, хотя она занимает в рейтинге 84-ю строчку — чуть выше Гальфи, которая начала неделю в статусе 87-й ракетке мира.

Учитывая результаты россиянки, можно предположить, что она не смогла бы пройти отбор.

Текущая серия поражений Блинковой составляет уже пять матчей. В начале января она проиграла белоруске Александре Соснович в первом круге турнира в Брисбене.

В Аделаиде россиянка уступила 448-й ракетке Мине Ходжич в первом раунде квалификации, а на Открытом чемпионате Австралии проиграла с разгромным счетом Талайе Гибсон.

В начале февраля Блинкова не прошла первый круг в Остраве, уступив Николе Бартунковой.

Блинкова по-прежнему находится в топ-100 во многом благодаря победе на турнире WTA 250 в китайском Цзюцзяне в ноябре прошлого года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гальфи в этом матче можно поставить за 1.39, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.98.

Прогноз: безусловно, Анна провалила начало сезона, однако сейчас логично предположить, что она наконец-то выиграет первый матч в этом году. Встреча с Гальфи — идеальная возможность прервать неудачную серию.

Рекомендуемая ставка: победа Блинковой за 2.98.