прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.37

Грек Стефанос Циципас сыграет против канадца Дениса Шаповалова в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 4 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Циципас — Шаповалов с коэффициентом для ставки за 2.37.

Циципас

Стефанос на прошлой неделе выпал из топ-40 впервые с 2018 года.

Эту неделю грек начал в статусе 43-й ракетки мира.

Циципас потерял 13 позиций в рейтинге после неудачного выступления на турнире в Дубае, на котором ему надо было защищать титул.

На этот раз Циципас не смог пройти даже первый круг, проиграв французу Юго Эмберу.

Зато перед этим бывшая третья ракетка мира добрался до четвертьфинала в Дохе. На «пятисотнике» в столице Катара главным достижением Циципаса стала уверенная победа над Даниилом Медведевым во втором круге. В 1/4 финала грек проиграл Андрею Рублеву.

Также стоит уточнить, что Стефаноса пока положительный баланс в этом году — девять побед и пять поражений.

Шаповалов

Денис по итогам февраля покинул топ-30 — эту неделю он проводит в статусе 39-й ракетки мира.

В середине февраля теннисист из Канады не смог защитить титул в Далласе.

Правда, его выступление все равно нельзя назвать провалом. На этот раз Шаповалов дошел до полуфинала на американском «пятисотнике».

Между тем, в Дубае он действительно разочаровал, проиграв в первом круге испанцу Пабло Каррено-Бусте.

На Открытом чемпионате Австралии Шаповалов уступил во втором круге Марину Чиличу, а в Брисбене проиграл на старте турнира Рафаэлю Коллиньону.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.74, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: ранее Стефанос выиграл только два из шести предыдущих матчей против Дениса. Их предыдущая встреча состоялась в марте 2024-го на «Мастерсе» в Майами и завершилась уверенной победой Шаповалова со счетом 6:2, 6:4. Несмотря на это, сейчас нет смысла ставить на исход — обе теннисиста в последнее время чересчур нестабильны.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.37.