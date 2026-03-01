Таунсенд выиграет турнир в Остине и вернется в топ-100?

прогноз на финал турнира в Остине, ставка за 1.97

Американки Тейлор Таунсенд и Пейтон Стернс встретятся в финале турнира WTA 250 в Остине (США). Матч пройдет 1 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Таунсенд — Стернс с коэффициентом для ставки за 1.97.

Таунсенд

Тейлор впервые в карьере вышла в финал на уровне основного тура.

В первом круге домашнего турнира американка одержала волевую победу над чешкой Линдой Фрухвиртовой — 4:6, 7:6, 7:5.

Во втором раунде ее соперницей была еще одна представительница Чехии — Никола Бартункова (6:1, 6:4).

В четвертьфинале Таунсенд совершила камбэк в матче против швейцарки Ребеки Масаровой — 5:7, 6:2, 6:2.

В полуфинале 29-летняя теннисистка одержала победу над Эшлин Крюгер — 7:6, 6:3.

Таунсенд проводит текущую неделю в статусе 119-й ракетки мира. До турнира в Остине она в этом году не провела ни одного матча на уровне основной сетки WTA.

Стернс

Пейтон тем временем третий раз в карьере сыграет в финале турнира WTA.

В 2023-м американка уступила решающем матче грунтового турнира в Боготе (Колумбия), а в 2024-м стала чемпионкой в Рабате (Марокко).

В ервом круге Стернс одержала волевую победу над британкой Франческой Джонс — 3:6, 6:3, 6:2.

Во втором раунде 24-летняя теннисистка разгромила словенку Кайю Юван — 6:0, 6:2.

В четвертьфинале ее соперницей была россиянка Оксана Селехметьева — 6:1, 5:7, 7:5.

В полуфинале Стернс обыграла австралийку Кимберли Биррелл — 6:3, 3:6, 6:2.

До этой недели лучшим результатом Пейтон в текущем сезоне был выход в третий круг Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу в предстоящем финале — и на Таунсенд, и на Стернс можно поставить за 1.91.

Прогноз: летом 2022-го Тейлор выиграла у Пейтон в Цинциннати со счетом 3:6, 6:3, 6:3. По поводу возможного исхода сейчас сложно рассуждать, однако логично предположить, что финал получится напряженным — скорее всего, американки проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.