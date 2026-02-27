Сможет ли Рублев выйти в финал в Дубае?

прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 2.22

Россиянин Андрей Рублев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в полуфинале турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 27 февраля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Грикспор с коэффициентом для ставки за 2.22.

Рублев

Андрей пятый раз в карьере вышел в полуфинал дубайского «пятисотника».

В 2022 году россиянин стал чемпионом турнира в крупнейшем городе ОАЭ, в 2023-м дошел до финала, а 2021-м и 2024-м — до полуфинала.

Интересно, что Рублев — третий игрок после Роджера Федерера и Новака Джоковича, вышедший минимум в пять полуфиналов в Дубае.

В первом раунде текущего турнира Рублев выиграл у француза Валантена Руайе — 6:3, 6:4.

Во втором раунде у него был непростой матч против Юго Эмбера — 6:4, 6:7, 6:3.

В четвертьфинале Рублев одержал уверенную победу над Артуром Риндеркнешем — 6:2, 6:4.

На прошлой неделе Рублев дошел до полуфинала на турнире в Дохе. В столице Катара он одержал уверенные победы над Йеспером де Йонгом, Фабианом Марожаном и Стефаносом Циципасом, после чего уступил Карлосу Алькарасу (6:7, 4:6).

Грикспор

Таллон второй год подряд дошел в Дубае до полуфинала.

В 2025-м он проиграл на этой стадии греку Стефаносу Циципасу.

В первом матче на этой неделе Грикспор одержал уверенную победу над финном Отто Виртаненом — 6:3, 6:4.

Во втором раунде его соперником был представитель Казахстана Александр Бублик — 6:3, 7:6.

В четвертьфинале Грикспор остановил Якуба Меншика, который на недавнем турнире в Дохе победил Янника Синнера.

Таллон обыграл чешского теннисиста со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Грикспор впервые в сезоне выиграл три подряд матча. До сих пор его лучшим результатом в этом году был выход в четвертьфинал турнира в Роттердаме. На домашнем «пятисотнике» он обыграл французов Джованни Мпетши-Перрикара и Кантена Алиса, после чего уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.48, победу Грикспора букмекеры предлагают за 2.64.

Прогноз: Андрей ведет 3-0 в противостоянии с Таллоном — в 2023 он обыграл нидерландца в Дохе и Галле, а в 2024-м — в Мадриде.

Несмотря на то, что Грикспор на этой неделе уже тормознул Бублика и Меншика, считаем, что Рублеву он проиграет. Россиянин на этой неделе способен побороться за титул.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.22.