Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против Таллона Грикспора во втором круге турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 25 февраля, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Грикспор — Бублик с коэффициентом для ставки за 1.97.
Грикспор
Таллон в первом раунде одержал уверенную победу над финном Отто Виртаненом — 6:3, 6:4.
У нидерландского теннисиста пока отрицательный баланс в этом году — четыре победы и шесть поражений.
Однако также стоит уточнить, что в начале февраля Грикспор неплохо выступил в Роттердаме.
На домашнем «пятисотнике» Грикспор дошел до четвертьфинала: здесь он обыграл французов Джованни Мпетши-Перрикара и Кантена Алиса, после чего уступил Феликсу Оже-Альяссиму.
В прошлом году Грикспор дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Дубае, обыграв в 1/4-й Даниила Медведева.
Бублик
Саша в этом году еще ни разу не проигрывал в стартовом матче.
На этот раз представитель Казахстана начал турнир с победы над немцем Яном-Леннардом Штруффом — 6:3, 6:4.
На прошлой неделе Бублик восстанавливался после турнира в Роттердаме. На нидерландском «пятисотнике» он дошел до полуфинала, благодаря чему по-прежнему находится в топ-10.
Бублик выиграл 12 из 16-ти матчей в этом году.
В январе он стал чемпионом турнира в Гонконге и прошел три раунда на Открытом чемпионате Австралии.
В прошлом году Бублик не прошел первый раунд в Дубае, а в 2024-м добрался до финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 2.85, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.42.
Прогноз: Саша ведет 4-0 в противостоянии с Таллоном. Правда, тут нельзя не отметить, что в трех случаях он выиграл у нидерландца со счетом 7:6, 7:6. Скорее всего, предстоящий матч будет не менее напряженным.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.