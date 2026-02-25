прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 1.97

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против Таллона Грикспора во втором круге турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 25 февраля, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Грикспор — Бублик с коэффициентом для ставки за 1.97.

Грикспор

Таллон в первом раунде одержал уверенную победу над финном Отто Виртаненом — 6:3, 6:4.

У нидерландского теннисиста пока отрицательный баланс в этом году — четыре победы и шесть поражений.

Однако также стоит уточнить, что в начале февраля Грикспор неплохо выступил в Роттердаме.

На домашнем «пятисотнике» Грикспор дошел до четвертьфинала: здесь он обыграл французов Джованни Мпетши-Перрикара и Кантена Алиса, после чего уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

В прошлом году Грикспор дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Дубае, обыграв в 1/4-й Даниила Медведева.

Бублик

Саша в этом году еще ни разу не проигрывал в стартовом матче.

На этот раз представитель Казахстана начал турнир с победы над немцем Яном-Леннардом Штруффом — 6:3, 6:4.

На прошлой неделе Бублик восстанавливался после турнира в Роттердаме. На нидерландском «пятисотнике» он дошел до полуфинала, благодаря чему по-прежнему находится в топ-10.

Бублик выиграл 12 из 16-ти матчей в этом году.

В январе он стал чемпионом турнира в Гонконге и прошел три раунда на Открытом чемпионате Австралии.

В прошлом году Бублик не прошел первый раунд в Дубае, а в 2024-м добрался до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 2.85, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: Саша ведет 4-0 в противостоянии с Таллоном. Правда, тут нельзя не отметить, что в трех случаях он выиграл у нидерландца со счетом 7:6, 7:6. Скорее всего, предстоящий матч будет не менее напряженным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.