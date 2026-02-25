Сможет ли Селехметьева выйти в четвертьфинал в Остине?

прогноз на матч турнира в Остине, ставка за 2.07

Россиянка Оксана Селехметьева сыграет против представительницы Узбекистана Камиллы Рахимовой во втором круге турнира WTA 250 в Остине (США). Матч пройдет 25 февраля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рахимова — Селехметьева с коэффициентом для ставки за 2.07.

Рахимова

Камилла в первом круге одержала победу над венгеркой Анной Бондар — 6:3, 7:5.

Рахимова впервые в сезоне прошла раунд на уровне основной сетки турнира WTA.

На прошлой неделе представительница Узбекистана проиграла американке Иве Йович (1:6, 6:1, 1:6) на «тысячнике» в Дубае. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.

В первой половине января Рахимова не прошла квалификацию на турнирах в Брисбене и Аделаиде.

На Открытом чемпионате Австралии Камилла проиграла Кори Гауфф, а в Клуж-Напоке уступила в первом раунде Соране Кырсте.

Селехметьева

У Оксаны в первом раунде был нервный матч против Алисии Паркс.

Российской теннисистке понадобился третий для победы над американкой — 6:4, 3:6, 6:3.

Селехметьева проводит неделю в статусе 76-й ракетки мира.

В топ-100 она закрепилась по итогам Australian Open, на котором дошла до третьего круга.

В Мельбурне Селехметьева выиграла обыграла немку Эллу Зайдель и испанку Паулу Бадосу, после чего уступила Джессике Пегуле.

На недавнем «тысячнике» в Дубае Оксана проиграла в первом круге Алене Остапенко со счетом 7:5, 6:7, 2:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 1.75, победу Селехметьевой букмекеры предлагают за 2.07.

Прогноз: ранее Оксана выиграла один из трех матчей против Камиллы. Но их предыдущая встреча, состоявшая весной прошлого года в Анталье, завершилась победой Селехметьевой со счетом 6:3, 3:6, 6:0. Учитывая ее прогресс в этом сезоне, считаем, что россиянка снова обыграет Рахимову.

Рекомендуемая ставка: победа Селехметьевой за 2.07.