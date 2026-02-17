прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 1.92

Россиянин Карен Хачанов сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 18 февраля, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фучович — Хачанов с коэффициентом для ставки за 1.92.

Фучович

Мартон в первом раунде одержал уверенную победу над Хади Хабибом.

До настоящей борьбы в этом матче так и не дошло, венгр отдал ливанскому теннисисту лишь шесть геймов — 6:3, 6:3.

Хабиб занимает лишь 334-е место в текущей версии рейтинга.

У Фучовича пока отрицательный баланс в этом сезоне — три победы и четыре поражения.

На прошлой неделе Фучович проиграл 154-й ракетке мира Гаю Ден Аудену в первом круге «пятисотника» в Роттердаме.

На Открытом чемпионате Австралии 34-летний теннисист проиграл во втором круге Александру Бублику, а в Аделаиде уступил на этой стадии Александру Шевченко.

Хачанов

У Карена в первом круге был нервный матч против Синтаро Мотидзуки.

Российский теннисист выиграл у японца со счетом 6:1, 3:6, 6:4.

Несмотря на то, что ранее в этом сезоне Мотидзуки вообще ничего не показал (выиграл лишь один матч из 10-ти), Хачанову было тяжело.

На прошлой неделе Хачанов не смог пройти второй круг в Роттердаме, проиграв испанцу Хауме Муньяру. Перед этим у него были проблемы в матче против Йеспера де Йонга.

Лучшим результатом Хачанова в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open.

Карен выигрывал «пятисотник» в Дохе в 2024 году. В прошлом сезоне он уступил в первом круге Даниилу Медведеву.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.85, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: Карену снова достался соперник, который пока не сильно впечатляет в этом сезоне. Но проблема в том, что то же самое можно сказать и про российского теннисиста. Скорее всего, еще один матч с участием Хачанова тоже будет нервным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.