Мбоко обыграет Мухову и станет чемпионкой «тысячника» в Дохе?

прогноз на финал турнира в Дохе, ставка за 2.28

Чешка Каролина Мухова сыграет против представительницы Канады Виктории Мбоко в финале турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 14 февраля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мухова — Мбоко с коэффициентом для ставки за 2.28.

Мухова

Каролина третий раз в карьере вышла в финал на турнире категории WTA 1000.

В 2023-м чешка остановилась в шаге от титула в Цинциннати, а в 2024-м — в Пекине. В обоих случаях ее соперницей по решающему матчу была американка Кори Гауфф.

Также стоит добавить, что Мухова проиграла пять из шести предыдущих финалов.

На пути к финалу в Дохе она провела пять неполных матчей.

В 1/8 финала ее соперницей была Каролина Плишкова, которая не смогла завершить матч из-за травмы. Экс-первая ракетка мира снялась при счете 5:2 в первом сете в пользу Муховой.

В первом круге Мухова одержала уверенную победу над румынкой Жаклин Кристиан (6:2, 6:3), а во втором обыграла чешку Терезу Валентову (6:1, 6:4).

В четвертьфинале соперницей Каролины была россиянка Анна Калинская — 6:3, 6:4.

В полуфинале Мухова одержала волевую победу над гречанкой Марией Саккари — 3:6, 6:4, 6:1.

В этом году она выиграла 11 матчей из 13-ти.

Мбоко

Виктория второй раз в карьере вышла в финал на уровне WTA 1000.

На «тысячниках» ее лучшим результатом пока остается сенсационная победа в Монреале в августе прошлого года.

В первом круге текущего турнира теннисистка из Канады держала уверенную победу над чешкой Мари Боузковой — 7:5, 6:2.

Во втором раунде Мбоко обыграла 41-летнюю россиянку Веру Звонареву — 6:4, 6:4.

В 1/8 финала Мбоко одержала победу над россиянкой Миррой Андреевой — 6:3, 3:6, 7:6. В решающем сете при счете 5:4 соперница не реализовала матчбол и не подала на матч.

В четвертьфинале она обыграла действующую чемпионку Australian Open Елену Рыбакину — 7:5, 4:6, 6:4.

В полуфинале Мбоко остановила финалисту прошлогоднего турнира в Дохе Алену Остапенко — 6:3, 6:2.

В текущем сезоне 19-летняя североамериканка выиграла 13 из 16-ти матчей. На следующей неделе она дебютирует в топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 2.05, победу Мбоко букмекеры предлагают за 1.70.

Прогноз: хотя на этой неделе было чересчур много неожиданных результатов, маловероятно, что в этом финале кому-то удастся одержать победу с большой разницей в счете. Предстоящая встреча Муховой и Мбоко, скорее всего, не разочарует любителей затяжных матчей.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.28.