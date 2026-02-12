Сможет ли Калинская выйти в полуфинал «тысячника» в Дохе?

прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 2.18

Россиянка Анна Калинская сыграет против чешки Каролины Муховой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 12 февраля, начало — в 19:30 мск.

Мухова

Каролина прошла дальше второго раунда на третьем турнире подряд.

На этой неделе чешская теннисистка провела три неполных матча.

В 1/8 финала ее соперницей была Каролина Плишкова, которая не смогла завершить матч из-за травмы. Экс-первая ракетка мира снялась при счете 5:2 в первом сете в пользу Муховой.

В первом круге Мухова одержала уверенную победу над румынкой Жаклин Кристиан (6:2, 6:3), а во втором обыграла чешку Терезу Валентову (6:1, 6:4).

В январе Мухова дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Брисбене и до четвертого раунда на Открытом чемпионате Австралии.

Калинская

Анна тем временем четвертый раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнире WTA 1000.

На этой неделе российская теннисистка преподнесла одну из главных сенсаций.

В 1/8 финала Калинская одержала победу над Элиной Свитолиной — 6:4, 6:3.

Калинская прервала серию из трех поражений от украинской теннисистки, которая в прошлом месяце дошла до полуфинала Australian Open.

Анна начала турнир с уверенной победы над испанкой Джессикой Боусас Манейро — 6:2, 6:1.

Во втором круге у Калинской был сложный матч против американки Эммы Наварро — 7:5, 2:6, 6:2.

Калинская выиграла больше двух матчей впервые с августа прошлого года, когда дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.64.

Прогноз: Анна ранее ни разу не обыгрывала чешскую теннисистку. Мухова ведет 3-0 в противостоянии с россиянкой. Несмотря на то, что Калинская здорово играла в предыдущих раундах, все равно считаем, что она не сможет прервать эту серию.

Рекомендуемая ставка: победа Муховой в двух сетах за 2.18.