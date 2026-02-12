Россиянка Анна Калинская сыграет против чешки Каролины Муховой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 12 февраля, начало — в 19:30 мск.
Мухова
Каролина прошла дальше второго раунда на третьем турнире подряд.
На этой неделе чешская теннисистка провела три неполных матча.
В 1/8 финала ее соперницей была Каролина Плишкова, которая не смогла завершить матч из-за травмы. Экс-первая ракетка мира снялась при счете 5:2 в первом сете в пользу Муховой.
В первом круге Мухова одержала уверенную победу над румынкой Жаклин Кристиан (6:2, 6:3), а во втором обыграла чешку Терезу Валентову (6:1, 6:4).
В январе Мухова дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Брисбене и до четвертого раунда на Открытом чемпионате Австралии.
Калинская
Анна тем временем четвертый раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнире WTA 1000.
На этой неделе российская теннисистка преподнесла одну из главных сенсаций.
В 1/8 финала Калинская одержала победу над Элиной Свитолиной — 6:4, 6:3.
Калинская прервала серию из трех поражений от украинской теннисистки, которая в прошлом месяце дошла до полуфинала Australian Open.
Анна начала турнир с уверенной победы над испанкой Джессикой Боусас Манейро — 6:2, 6:1.
Во втором круге у Калинской был сложный матч против американки Эммы Наварро — 7:5, 2:6, 6:2.
Калинская выиграла больше двух матчей впервые с августа прошлого года, когда дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Цинциннати.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.64.
Прогноз: Анна ранее ни разу не обыгрывала чешскую теннисистку. Мухова ведет 3-0 в противостоянии с россиянкой. Несмотря на то, что Калинская здорово играла в предыдущих раундах, все равно считаем, что она не сможет прервать эту серию.
Рекомендуемая ставка: победа Муховой в двух сетах за 2.18.