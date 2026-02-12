Свентек устроит шоу в матче против Саккари?

прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 1.88

Полька Ига Свентек сыграет против гречанки Марии Саккари в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 12 февраля, начало — в 16:30 мск.

Свентек

Ига пятый год подряд вышла в четвертьфинал «тысячника» в Дохе.

Польская теннисистка начала турнир с уверенной победы над Джанис Тьен.

Свентек отдала индонезийке лишь три гейма — 6:0, 6:3. В этом матче она повесила 36-ю «баранку» на уровне турниров WTA 1000.

В 1/8 финала Свентек одержала волевую победу над Дарьей Касаткиной.

Вопреки ожиданиям, Иге пришлось провести три сета в матче против представительницы Австралии, но камбэк получился максимально уверенным — 5:7, 6:1, 6:1.

Свентек трижды выигрывала «тысячник» в Дохе — в 2022, 2023 и 2024 году. В прошлом сезоне полька проиграла Алене Остапенко в 1/2 финала.

Саккари

Мария сыграет в четвертьфинале «тысячника» впервые с марта 2024 года.

В отличие от Иги, которая попала в число сеяных, Марии для выхода в четвертьфинал надо было выиграть три матча.

В первом Саккари разгромила представительницу Турции Зейнеп Сонмез — 6:1, 6:3.

Во втором раунде соперницей бывшей третьей ракетки мира была итальянка Жасмин Паолини — 6:4, 6:2.

В 1/8 финала Саккари одержала победу над представительницей Франции Варварой Грачевой — 7:6, 6:0.

До этого турнира лучшим результатом Саккари в текущем сезоне был выход во второй круг Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Свентек без проблем выйдет в полуфинал. На победу Саккари в этом матче можно поставить за 7.20.

Прогноз: Ига ведет 4-3 в противостоянии с Марией. В прошлом году полька уверенно обыграла гречанку во втором круге «тысячника» в Дохе — 6:3, 6:2. Интересно, что ранее им ни разу не понадобился дополнительный сет. Несмотря на небольшой сбой в матче с Касаткиной, считаем, что Свентек обыграет Саккари.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 1.88.