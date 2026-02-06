Сможет ли Захарова выйти в основную сетку «тысячника» в Дохе?

прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 1.98

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя в финале квалификации турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 7 февраля, начало — в 11:00 мск.

Хаддад-Майя

Беатрис в первом раунде квалификации одержала победу над Мубаракой Аль-Наими.

Бразильянка обыграла теннисистку из Катара со счетом 6:0, 6:0.

Но на этот результат точно не стоит обращать внимания: соперница ранее не поднималась в рейтинге выше 1372-й строчки.

Хаддад-Майя прервала серию из четырех поражений.

В январе Беатрис не прошла первый круг в Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии, проиграв Виктории Мбоко и Юлии Путинцевой.

На «пятисотнике» в Абу-Даби Хаддад-Майя уступила в первом раунде украинке Даяне Ястремской.

Захарова

У Анастасии в первом отборочном матче была куда более опасная соперница.

Российская теннисистка одержала победу над Юлией Грабер из Австрии — 6:4, 6:4.

В начале текущей недели Захарова прошла один раунд в Клуж-Напоке (Румыния).

На этом турнире она обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову, после чего уступила Анастасии Потаповой.

На «пятисотнике» в Брисбене и на Открытом чемпионате Австралии Анастасия не выиграла ни одного матча, уступив Оливии Гадецки и Джессике Пегуле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хаддад-Майя в этом матче можно поставить за 1.62, победу Захаровой букмекеры предлагают за 2.13.

Прогноз: оптимальной здесь будет ставка на количество геймов или сетов. Обе теннисистки чересчур нестабильны, из-за чего спрогнозировать исход почти нереально.

1.98 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Хаддад-Майя — Захарова принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.98.