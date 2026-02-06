прогноз на матч турнира в Абу-Даби, ставка за 2.20

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Хейли Баптист в полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 6 февраля, начало — в 17:00 мск.

Баптист

Хейли впервые в сезоне выиграла три матча подряд.

На текущем турнире американка провела уже три изнурительных трехсетовых матча.

В первом круге Баптист одержала волевую победу над 18-летней сербкой Теодорой Костович, а во втором обыграла Эмму Наварро (7:6, 0:6, 6:3).

В четвертьфинале ее соперницей была россиянка Людмила Самсонова — 6:2, 4:6, 6:4.

Прогнозы на теннис

В этом году Баптист выиграла пять из восьми матчей. До этой недели ее лучшим результатом в 2026-м был выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Александрова

Екатерина тоже впервые в сезоне вышла в полуфинал.

В отличие от Баптист, россиянка попала в список сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче Александрова одержала уверенную победу над украинкой Даяной Ястремской — 6:3, 6:0.

В четвертьфинале 31-летняя теннисистка обыграла филиппинку Александру Эалу — 6:3, 6:3.

На этой неделе Александрова прервала серию из трех поражений. Перед турниром в Абу-Даби у нее была лишь одна победа в четырех матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баптист в этом матче можно поставить за 3.62, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: два года назад Екатерина разгромила американку на харде в Ухане — 6:1, 6:1. Скорее всего, на этот раз Баптист возьмет больше двух геймов, но при этом мы считаем, что Александрова обыграет уставшую соперницу.

2.20 Победа Александровой + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Баптист — Александрова позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Рекомендуемая ставка: победа Александровой + тотал геймов больше 19,5 за 2.20.