Американки Аманда Анисимова и Джессика Пегула встретятся в четвертьфинале Australian Open. Матч пройдет 28 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск.

Пегула

Джессика четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале австралийского мэйджора.

В 2021-м, 2022-м и 2023 году американка не смогла пройти эту стадию.

На текущем турнире Пегула до сих пор не отдала соперницам ни одного сета.

В первом матче она разгромила россиянку Анастасию Захарову — 6:2, 6:1.

Во втором круге Пегула не оставила шансов соотечественница Маккартни Кесслер — 6:0, 6:2.

В третьем раунде Пегула одержала победу над россиянкой Оксаной Селехметьевой — 6:3, 6:2.

В 1/8 финала Джессика остановила чемпионку Australian Open Мэдисон Киз — 6:3, 6:4.

Анисимова

Аманда тем временем впервые добралась в Мельбурне до четвертьфинала.

Как и Пегула, она тоже пока не проиграла ни одного сета.

В первом раунде Анисимова одержала победу над швейцаркой Симоной Вальтер — 6:3, 6:2.

Во втором раунде четвертая ракетка мира обыграла чешку Катерину Синякову — 6:1, 6:4. С таким же счетом завершился и матч против Пейтон Стернс.

В 1/8 финала Анисимова выиграла у китаянки Синьюй Ван — 7:6, 6:4.

Аманда выиграла 16 из последних 18 матчей на турнирах «Большого шлема». В прошлом году она дошла до финала на Уимблдоне и US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 2.11, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.77.

Прогноз: Аманда еще ни разу не обыгрывала Джессику в официальных матчах. В 2024-м она проиграла Пегуле на грунте в Чарлстоне и в финал «тысячника» в Торонто. При этом в обоих случаях им понадобился третий сет.

Вполне вероятно, что в предстоящем матче американки тоже проведут больше 20 геймов. И мы также склоняемся к тому, что Анисимова наконец-то обыграет соотечественницу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.