прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.92

Немец Александр Зверев сыграет против американца Лернера Тьена в четвертьфинале Australian Open. Матч пройдет 27 января в Мельбурне, начало — в 05:30 мск.

Зверев

Саша пятый раз в карьере и третий год подряд вышел в четвертьфинал Australian Open.

В 1/8 финала текущего турнира немецкий теннисист одержал уверенную победу над аргентинцем Франсиско Серундоло (6:2, 6:4, 6:4), который перед этим остановил Андрея Рублева.

В стартовом матче Зверев одержал волевую победу над Габриэлем Диалло (6:7, 6:1, 6:4, 6:2), а во втором круге обыграл француза Александра Мюллера (6:3, 4:6, 6:3, 6:4).

Третьим соперником финалиста Australian Open-2025 стал британец Кэмерон Норри — 7:5, 4:6, 6:3, 6:1.

Прогнозы и ставки на Australian Open

В прошлом году Зверев обыграл в 1/4 финала Australian Open американца Томми Пола, а в 2024-м испанца Карлоса Алькараса.

Тьен

Лернер тем временем впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

В 1/8 финала американец деклассировал Даниила Медведева.

Тьен обыграл российского теннисиста со счетом 6:4, 6:0, 6:3.

Интересно, что в прошлом году Тьен остановил Медведева во втором круге австралийского мэйджора, но тогда он вырвал победу на решающем тай-брейке.

В первом раунде текущего турнира у 20-летнего теннисиста был тяжелейший матч против Маркоса Гирона — 7:6, 4:6, 3:6, 7:6, 6:2.

Во втором круге Тьен обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко (6:2, 5:7, 6:1, 6:0), а в третьем остановил португальца Нуну Боржеша (7:6, 6:4, 6:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.49, победу Тьена букмекеры предлагают за 2.71.

Прогноз: в прошлом году Саша сенсационно проиграл Лернеру на харде в Акапулько, но потом одержал уверенную победу над американцем на Ролан Гаррос.

Несмотря на то, как лихо Тьен тормознул Медведева, мы сомневаемся, что то же самое он повторит и в предстоящем матче. Но в любом случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 39,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Зверев — Тьен принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.92.