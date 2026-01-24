прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.92

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Алекса Де Минора в 1/8 финала Australian Open. Матч пройдет 25 января, начало — в 11:00 мск.

Бублик

Саша впервые в карьере вышел во вторую неделю австралийского мэйджора.

До сих пор его лучшим результатом в Мельбурне был второй круг.

Текущий турнир Бублик начал с уверенной победы над американцем Дженсоном Бруксби — 6:4, 6:4, 6:4.

Во втором круге его соперником был венгр Мартон Фучович — 7:5, 6:4, 7:5.

Прогнозы и ставки на Australian Open

В третьем раунде Бублик одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 7:6, 7:6, 6:4.

Победная серия Бублика теперь составляет пять матчей. В начале января он стал чемпионом турнира в Гонконге.

Де Минор

Алекс тем временем пятый год подряд вышел в 1/8 финала Australian Open.

На этом отрезке его лучшим результатом пока остается прошлогодний четвертьфинал.

В отличие от Бублика, Де Минор уже проиграл один сет.

Во втором раунде ему понадобилась дополнительная партия в матче против серба Хамада Меджедовича — 6:7, 6:2, 6:2, 6:1.

В первом раунде Де Минор разгромил американца Маккензи Макдональда — 6:2, 6:2, 6:3.

В матче против Фрэнсиса Тиафо у него тоже не было серьезных проблем — 6:3, 6:4, 7:5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 2.33, победу де Минора букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: Де Минор ведет 3-2 в противостоянии с Бубликом. Но при этом важно уточнить, что в прошлом году лучший теннисист Казахстана выиграл оба матча против австралийца — на Ролан Гаррос и на «Мастерсе» в Париже.

Скорее всего, они снова проведут максимально напряженный и затяжной матч. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 40,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Бублик — Де Минор позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,0 за 1.92.