Соболенко совершит камбэк в матче с Потаповой?

прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.26

Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 23 января, начало — в 03:30 мск.

Соболенко

Арина, как и ожидалось, легко прошла предыдущие раунды.

В первом матче белорусская теннисистка выиграла у француженки Тьянцоа Сары Ракотоманга Раджаоны — 6:4, 6:1.

Во втором круге Соболенко разгромила китаянку Чжосюань Бай — 6:3, 6:1.

Текущая победная серия Соболенко теперь составляет семь матчей. В начале января она выиграла «пятисотник» в Брисбене.

Кроме того, Арина выиграла 22 из 23 последних матчей на Australian Open. В 2023-м и 2024 году она стала чемпионкой мэйджора в Мельбурне, а в 2025-м дошла до финала.

Пока совсем нет ощущения, что кто-то помешает ей дойти до финала и на текущем турнире.

Потапова

Анастасия тем временем повторила свой лучший результат на австралийском мэйджоре.

В 2021 году она проиграла на этой стадии легендарной американке Серене Уильямс.

В первом раунде Потапова одержала волевую победу над нидерландкой Сюзан Ламенс — 3:6, 7:5, 6:2.

Но главным сюрпризом стала ее победа над Эммой Радукану — 7:6, 6:2. В первом сете британка вела со счетом 5:2.

Успехи Потаповой действительно стали сюрпризом на фоне ее слабых результатов на первых турнирах в этом году.

Лучшим результатом Потаповой на турнирах «Большого шлема» пока остается выход в четвертый круг на Ролан Гаррос-2024.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Соболенко не будет проблем в предстоящем матче. На победу Потаповой можно поставить за 11.25.

Прогноз: Арина легко обыграла Настю в двух предыдущих матчах — в 2023-м на грунте в Штутгарте, а в 2025-м на «тысячнике» в Мадриде. Обе встречи завершились с разгромным счетом. Скорее всего, по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-7,0) за 2.26.