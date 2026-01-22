Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 23 января, начало — в 03:30 мск.
Соболенко
Арина, как и ожидалось, легко прошла предыдущие раунды.
В первом матче белорусская теннисистка выиграла у француженки Тьянцоа Сары Ракотоманга Раджаоны — 6:4, 6:1.
Во втором круге Соболенко разгромила китаянку Чжосюань Бай — 6:3, 6:1.
Текущая победная серия Соболенко теперь составляет семь матчей. В начале января она выиграла «пятисотник» в Брисбене.
Прогнозы и ставки на Australian Open
Кроме того, Арина выиграла 22 из 23 последних матчей на Australian Open. В 2023-м и 2024 году она стала чемпионкой мэйджора в Мельбурне, а в 2025-м дошла до финала.
Пока совсем нет ощущения, что кто-то помешает ей дойти до финала и на текущем турнире.
Потапова
Анастасия тем временем повторила свой лучший результат на австралийском мэйджоре.
В 2021 году она проиграла на этой стадии легендарной американке Серене Уильямс.
В первом раунде Потапова одержала волевую победу над нидерландкой Сюзан Ламенс — 3:6, 7:5, 6:2.
Но главным сюрпризом стала ее победа над Эммой Радукану — 7:6, 6:2. В первом сете британка вела со счетом 5:2.
Успехи Потаповой действительно стали сюрпризом на фоне ее слабых результатов на первых турнирах в этом году.
Лучшим результатом Потаповой на турнирах «Большого шлема» пока остается выход в четвертый круг на Ролан Гаррос-2024.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Соболенко не будет проблем в предстоящем матче. На победу Потаповой можно поставить за 11.25.
Прогноз: Арина легко обыграла Настю в двух предыдущих матчах — в 2023-м на грунте в Штутгарте, а в 2025-м на «тысячнике» в Мадриде. Обе встречи завершились с разгромным счетом. Скорее всего, по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-7,0) за 2.26.