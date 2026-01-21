Россиянка Оксана Селехметьева сыграет против испанки Паулы Бадосы во втором круге Australian Open. Матч пройдет 22 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск.
Селехметьева
Оксана впервые в карьере прошла раунд на турнире «Большого шлема».
На австралийском мэйджоре россиянка сделала это со второй попытки. В 2023-м она уступила в первом раунде хорватке Донне Векич.
Текущий турнир Селехметьева начала с победы над талантливой немкой Эллой Зайдель — 6:3, 3:6, 6:0.
На этот раз ей не пришлось участвовать в квалификации. Новый сезон она начала в статусе 101-й ракетки мира.
Прогнозы и ставки на Australian Open
В первой половине января 23-летняя россиянка не прошла квалификацию в Брисбене и проиграла польке Магде Линетт в первом круге турнира в Хобарте.
Бадоса
Паула в первом раунде одержала победу над представительницей Казахстана Зариной Дияс — 6:2, 6:4.
Как и Селехметьева, испанская теннисистка слабо провела первые турниры в новом сезоне.
На «пятисотнике» в Брисбене Бадоса после волевой победы над Мари Боузковой проиграла Елене Рыбакиной (3:6, 2:6).
В Аделаиде она не прошла первый раунд, уступив Боузковой со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
Бадоса в прошлом году дошла до полуфинала Australian Open, а этом значит, что теперь ей надо защищать 800 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Селехметьеву в этом матче можно поставить за 4.05, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.24.
Прогноз: Оксане точно нечего терять, в отличие от соперницы, которая в случае неудачи может оказаться за пределами топ-50. Рискнем предположить, что россиянка как минимум не проиграет с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.