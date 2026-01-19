прогноз на матч Australian Open, ставка за 3.14

Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Юго Гастона в первом круге Australian Open. Матч пройдет 20 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск.

Гастон

Юго третий год подряд сыграет в основной сетке австралийского мэйджора.

Как и в прошлом сезоне, французу, который завершил 2025-й в топ-100, не пришлось участвовать в сложнейшей квалификации.

В новом сезоне Гастон пока не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

В Брисбене 25-летний теннисист проиграл итальянцу Маттео Арнальди в первом раунде квалификации.

На турнире в новозеландском Окленде Гастон прошел отбор, обыграв Айзера Бекрофта и Вита Копршиву, после чего уступил в первом круге Кэмерону Норри.

Интересно, что в 2024-м и 2025-м Гастон прошел первый раунд в Мельбурне, обыграв Роберто Карбальеса-Баэну и Омара Ясику соответственно.

Синнер

Янник пока не провел ни одного официального матча в этом году.

Однако на это вряд ли стоит обращать внимание. В 2024-м и 2025-м он тоже не участвовал в турнирах, предшествующих Australian Open, но в итоге стал чемпионом первого в сезоне мэйджора.

Но при этом Синнер провел несколько выставочных матчей.

В одном из них он проиграл Карлосу Алькарасу в южнокорейском Инчхоне — 5:7, 6:7. По данным СМИ, итальянец и испанец заработали по два миллиона евро.

Кроме того, несколько дней назад действующий чемпион турнира обыграл Феликса Оже-Альяссима.

В двух предыдущих сезонах Синнер проиграл на Australian Open в общей сложности лишь пять сетов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, предстоящий матч станет для Синнера всего лишь легкой разминкой — на исход здесь можно поставить только с учетом форы.

Прогноз: в принципе, при желании Янник вполне может повесить французу несколько «баранок». Вряд ли Гастон возьмет больше трех-четырех геймов. К слову, Синнер обыгрывал Юго с разгромным счетом задолго до того, как закрепился в топ-10.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-12,0) за 3.14.