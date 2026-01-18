Россиянин Даниил Медведев сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге Australian Open. Матч пройдет 19 января в Мельбурне, начало — в 03:30 мск.

Медведев

Даниил в этом году снова приехал в Мельбурн в статусе одного из скрытых фаворитов.

Россиянин входит в группу игроков, которые потенциально способны создать проблемы «Большой двойке».

В отличие от предыдущих сезонов, на этот раз Медведев сыграл на одном из турниров, предшествующих австралийскому мэйджору.

Более того, Медведев выиграл выиграл 22-й титул в карьере, став чемпионом в Брисбене.

В финале Даниил обыграл Брэндона Накашиму, а в остальных раундах его соперниками были Мартон Фучович, Фрэнсис Тиафо, Камиль Майхшак и Алекс Микельсен.

Прогнозы и ставки на Australian Open

При этом за весь турнир Медведев отдал лишь один сет — дополнительная партия потребовалась в матче против Майхшака.

Де Йонг

Йеспер тем временем второй раз в карьере попал в основную сетку Australian Open.

В 2024-м нидерландец смог пройти первый раунд, но тогда его соперником был аргентинский грунтовик Педро Качин.

На этот раз де Йонгу не пришлось участвовать в сложнейшей квалификации. По итогам прошлого сезона ему наконец-то удалось закрепиться в топ-100.

Де Йонг приехал в Мельбурн в статусе 73-й ракетки.

Также важно уточнить, что в этом году 25-летний теннисист пока не выиграл ни одного матча. В Гонконге он проиграл Габриэлю Диалло, а в Аделаиде уступил Тиаго Тиранте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Медведев спокойно пройдет во второй раунд. На победу де Йонга можно поставить за 11.25.

Прогноз: Даниил ранее ни разу не играл против нидерландца, но мы все равно считаем, что в предстоящем матче у него не будет проблем. С учетом того, что он показал в Брисбене, логично предположить, что россиянин способен достойно выступить на мэйджоре в Австралии.

2.10 Победа Медведева с форой по геймам (-8,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Медведев — де Йонг позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-8,5) за 2.10.