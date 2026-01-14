прогноз на матч турнира в Окленде, ставка за 2.00

Американец Бен Шелтон сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинале турнира ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия). Матч пройдет 15 января, начало — в 03:00 мск.

Шелтон

Бен попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

Американец начал сезон в статусе игрока топ-10. В текущей версии рейтинга она занимает седьмую строчку.

В стартовом матче Шелтон одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаной — 7:5, 6:4.

Это был первый официальный матч Шелтона в этом году. Американец, как обычно, редко ошибался в геймах на собственной подаче — соперник так и не сделал хотя бы один брейк-пойнт.

В прошлом году Бен выиграл 23 из 32 матчей на харде на открытых кортах.

Баэс

Себастьян начал турнир с волевой победы над американцем Эмилио Навой — 4:6, 7:5, 6:3.

Во втором раунде аргентинский теннисист выиграл у американца Дженсона Бруксби — 7:5, 6:0.

Интереснр, что Баэс еще ни разу не проигрывал в новом сезоне, а его победная серия составляет уже пять матчей.

В начале января Баэс выиграл три одиночных матча на командном турнире United Cup.

Ну и тут важно отметить, что латиноамериканец одержал победы над Хауме Муньяром, Тейлором Фрицем и Стэном Вавринкой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.27, победу Баэса букмекеры предлагают за 3.74.

Прогноз: три года назад Бен обыграл аргентинца на старте турнира в Окленде со счетом 7:6, 6:1. Несмотря на то, что Баэс здорово провел недавние матчи, все равно сомневаемся, что он станет серьезным препятствием на пути американца.

2.00 Победа Шелтона + тотал геймов меньше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Шелтон — Баэс принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов меньше 22,5 за 2.00.