Самсонова совершит камбэк в матче с Вондроушовой?

прогноз на матч турнира в Аделаиде, ставка за 1.8

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 13 января, начало — в 05:00 мск.

Самсонова

Людмила начала новый сезон на турнире в Брисбене.

Выступление российской теннисистки на австралийском «пятисотнике» можно назвать успешным и с точки зрения результата, и качества тенниса.

Самсонова дошла до четвертьфинала, где проиграла шестой ракетке мира Джессике Пегуле (3:6, 6:7).

Перед этим Самсонова разгромила австралийку Эмерсон Джонс и обыграла белоруску Александру Соснович (6:4, 6:4).

Эта неделя важна для Людмилы в контексте рейтинга — в Аделаиде ей надо защищать очки за прошлогодний полуфинал.

Вондроушова

Маркета тем временем пока не выиграла ни одного матча в новом сезоне.

На прошлой неделе чешская теннисистка уступила Магдалене Френх в первом круге турнира в Брисбене.

Вондроушова проиграла польской теннисистке в матче с двумя тай-брейками — 5:7, 7:6, 6:7.

В прошлом году Вондроушова провела всего лишь 28 матчей (18 побед, 10 поражений).

Чемпионку Уимблдона-2023 постоянно беспокоили травмы. При это в 2025-м она выиграла престижный травяной турнир в Берлине и дошла до четвертьфинала на US Open.

В предыдущих сезонах Вондроушова ни разу не проигрывала в первом круге турнира в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 2.07, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 1.75.

Прогноз: Людмила проиграла два из трех матчей против Маркеты. Свою пока что единственную победу над чешкой она одержала в 2021 году на травяном турнире в Берлине. Вондроушова действительно неприятная соперница, поэтому правильным решением будет ставка на количество геймов или сетов.

1.88 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Самсонова — Вондроушова позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.