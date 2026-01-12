Россиянка Людмила Самсонова сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 13 января, начало — в 05:00 мск.
Самсонова
Людмила начала новый сезон на турнире в Брисбене.
Выступление российской теннисистки на австралийском «пятисотнике» можно назвать успешным и с точки зрения результата, и качества тенниса.
Самсонова дошла до четвертьфинала, где проиграла шестой ракетке мира Джессике Пегуле (3:6, 6:7).
Перед этим Самсонова разгромила австралийку Эмерсон Джонс и обыграла белоруску Александру Соснович (6:4, 6:4).
Эта неделя важна для Людмилы в контексте рейтинга — в Аделаиде ей надо защищать очки за прошлогодний полуфинал.
Вондроушова
Маркета тем временем пока не выиграла ни одного матча в новом сезоне.
На прошлой неделе чешская теннисистка уступила Магдалене Френх в первом круге турнира в Брисбене.
Вондроушова проиграла польской теннисистке в матче с двумя тай-брейками — 5:7, 7:6, 6:7.
В прошлом году Вондроушова провела всего лишь 28 матчей (18 побед, 10 поражений).
Чемпионку Уимблдона-2023 постоянно беспокоили травмы. При это в 2025-м она выиграла престижный травяной турнир в Берлине и дошла до четвертьфинала на US Open.
В предыдущих сезонах Вондроушова ни разу не проигрывала в первом круге турнира в Аделаиде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 2.07, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 1.75.
Прогноз: Людмила проиграла два из трех матчей против Маркеты. Свою пока что единственную победу над чешкой она одержала в 2021 году на травяном турнире в Берлине. Вондроушова действительно неприятная соперница, поэтому правильным решением будет ставка на количество геймов или сетов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.