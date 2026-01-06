прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка за 1.92

Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира ATP 250 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 7 января, начало — в 06:00 мск.

Медведев

Даниил в первом официальном матче нового сезона одержал уверенную победу над Мартоном Фучовичем.

Экс-первая ракетка мира отдал венгерскому теннисисту лишь пять геймов — 6:2, 6:3.

Возможно, пока рано делать серьезные выводы, однако осталось ощущение, что Медведев очень хорошо подготовился к январской серии турниров.

«Я провел отличный матч и доволен своим уровнем. В некоторых случаях мог лучше подавать, но с задней линии сыграл очень качественно. Для первого матча в сезоне это хорошее начало», — сказал Даниил после победы над Фучовичем.

Прогнозы на теннис

Медведев также подтвердил, что продолжает сотрудничать с Томасом Юханссоном. Похоже, россиянин действительно угадал с выбором нового тренера, хотя это было ясно еще осенью.

Тиафо

Фрэнсис тоже спокойно преодолел первый раунд в Брисбене.

Американский теннисист одержал разгромную победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:2, 6:2.

Интересно, что Тиафо прервал серию из пяти поражений.

Тиафо провалил заключительную часть прошлого сезона. В 2025-м свою последнюю победу он одержал в конце августа, когда обыграл 173-ю ракетку мира Мартина Дамма во втором круге US Open.

В минувшем сезоне лучшим результатом Фрэнсиса стал выход в четвертьфинал Ролан Гаррос.

Тиафо начал новый сезон в статусе 30-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.32, победу Тиафо букмекеры предлагают за 3.36.

Прогноз: Даниил ведет 5-1 в противостоянии с американцем. Несмотря на то, что Тиафо тоже здорово провел первый матч в Брисбене, считаем, что он не сможет удивить первую ракетку России. На этой неделе Медведев вполне способен побороться за титул.

1.92 Победа Медведева в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Медведев — Тиафо принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева в двух сетах за 1.92.