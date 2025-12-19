Сможет ли Тьен выйти в финал молодежного Итогового турнира?

Американцы Лернер Тьен и Нишеш Басаваредди встретятся в полуфинале молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 20 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 21:00 мск.

Тьен

Лернер второй год подряд вышел в полуфинал Next Gen ATP.

Американец выиграл два из трех матчей и занял первое место в группе.

В первом туре главный фаворит турнира сенсационно проиграл испанцу Рафаэлю Ходару — 4:1, 3:4, 4:1, 2:4, 3:4 (на молодежном Итоговом турнире сет играется до 4 победных геймов — прим.). При этом в решающем сете Тьен не реализовал четыре матчбола.

Во втором туре Тьен, завершивший сезон в топ-30, одержал волевую волевую победу над испанцем Мартином Ландалусе — 1:4, 4:1, 4:3, 4:3.

В заключительном туре Лернер совершил камбэк в матче против норвежца Николая Будкова-Кьера — 3:4, 4:1, 4:2, 4:2.

В прошлом году Тьен дошел до финала на молодежном Итоговом турнире, в котором проиграл бразильцу Жоао Фонсеке.

Басаваредди

Нишеш тоже выиграл два из трех матчей на групповом этапе.

В прошлом году американец не смог выйти из группы на молодежном Итоговом турнире, выиграв лишь один матч.

В первом туре текущего турнира Басаваредди одержал победу над хорватом Дино Прижмичем — 4:2, 4:3, 3:4, 4:2.

Во втором туре 20-летний теннисист проиграл бельгийцу Александру Блоксу — 3:4, 3:4, 1:4.

В третьем матче Басаваредди обыграл немца Джастина Энгеля — 4:3, 4:2, 4:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.35, победу Басаваредди букмекеры предлагают за 3.18.

Прогноз: Лернер выиграл три предыдущих матча против Нишеша. Скорее всего, Тьен продлит эту серию.

Несмотря на то, что ранее на этой неделе ему ни разу не удалось выиграть 3-0 по сетам, вполне вероятно, что на этот раз ему не потребуется дополнительная партия.

Рекомендуемая ставка: победа Тьена в трех сетах за 3.08.